撰文：賴浩然
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NieR Reincarnation尼爾手遊自從開局派萬多石，首抽已經方便很多。不過接下來正式玩下去，才發現遊戲頗難升級，不少玩家玩到中段開始出現卡關問題。但只要知曉以下15個心得技巧，很容易就可極速升Rank升戰力，輕鬆過關斬將。
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《NieR Automata》1:4超精細人手上色模型雕像。最近它就公開極多新相片，每個位都仔細拍下來，一齊看各部份精細靚相：
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仲有60張靚相睇原文：NieR Automata MASTERLINE 1：4雕像 2萬元Deluxe豪華版細節公開
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