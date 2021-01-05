【Nier／尼爾／尼爾自動人形】遊戲推出已接近4年，以為各種內容都小秘密都已被發堀出來時；開發團隊白金工作室卻在兩年前表示過遊戲還有一個未被人發現的「最後秘密」。然而這個最後秘密最近終於被熱心玩家攻破，是一個可以在遊戲開局直接跳去遊戲真結局的秘技。

這個並不是Bug或者glitch，而是開發團隊特意放進遊戲中的秘技。發現這個秘密秘技的人是外國玩家「Lance McDonald」。

其實舊時不少遊戲都有這類秘技，通常是輸入特定指定就可開啟各種作弊效果，最經典的當然就是Konami通用秘技「上上下下左右左右BA」。另外在以前的盜墓者羅拉遊戲中，也有輸入一系列特定指令，就可開啟無限彈藥模式的秘技。

＊＊＊注意此秘技涉及劇透，仍未玩的玩家請自行斟酌＊＊＊

按圖放大尼爾：自動人形最終秘密秘技詳細

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Lance McDonald的尼爾秘技推特影片

I found a cheat code in NieR Automata that allows you to skip to the last ending immediately after killing the first boss and unlock the bonus modes. I'll do a full video soon. It's not a glitch, it's an actual cheat code hard-coded into the engine. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F — Lance McDonald (@manfightdragon) January 3, 2021

Lance McDonald的尼爾秘技YouTube解說影片

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