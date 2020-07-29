NieR Re[in]carnation尼爾續作手遊｜封測試玩勁似A2機械人形現身

《NieR Re[in]carnation》尼爾:輪迴轉世(未有中文官名，暫譯)手機遊戲續作早前召募 Closed Beta 封閉測試人員，筆者有幸抽中能夠進行先行試玩，究竟此款遊戲玩什麼，要不要課金抽蛋，又有沒有尼爾的特色，以下同大家初步試玩速報：

率先同大家試玩 NieR 手機遊戲續作封測

以下試玩屬封閉測試，遊戲內容在正式推出時有機會變更

《NieR Re[in]carnation》雖作為尼爾的手機遊戲，但其實是《NieR Automata》的續作，劇本由橫尾太郎負責、音樂也是岡部啟一原班人馬。雖然在故事及主角上沒有直接的連繫，但一路玩下去，越會發現一些暗示式引人聯想的設定，令Fans不禁猜想。此作的主角是一位由玩家任設名字的白衣少女，她在巨石塔群「檻」(有籠、牢獄的意思)中醒來並遇上名為「Mama」的白布飛行體(這裡已經令人聯想到 NieR 的白之書或 Pod)，為了取回某些東西而在「檻」探險。

一般在「檻」移動時是 3D 畫面，建築物及鏡頭設定都好美

當進入角色追憶時會變成 2D 畫面移動及說故事，別有風味

超多關鍵字屏蔽 充滿推理玩味

NieR的劇情一向很複雜及有內情，而《NieR Re[in]carnation》今作更有非常多的重要關鍵字被屏蔽，明顯地想玩家自行思考或猜測劇情。重要的關鍵字例如「自動人形」就自不然屏蔽，有時小至「眼睛」、「蘋果」、「熊」等字都被屏蔽，某程度上可以說是款還玩家腦補填字的推理遊戲。

雖然重要關鍵字被屏蔽，但畫面直接出現「紅眼」現象... DoD1 及 NieR Fans 應該知道是什麼回事

👇👇👇即睇關鍵字屏蔽、簡單解讀例子👇👇👇

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追憶不同角色的悲劇說故事

《NieR Re[in]carnation》以不同景色的「檻」作為遊戲的不同章節，而每個章節其實都在透過主角接觸「黑色卡卡西」來說故事。在接觸時主角會追憶起別的角色「生前」的劇情。在頭三章就有「拿杖的少年」、「西部牛仔風槍手」及「機械人形少女」的故事，而且三人的經歷都是相當悲劇 ... 追憶過後主角便可獲得同伴及他們的武器，增強戰力繼續前進。

👇👇👇即睇三名角色胃痛劇情（含劇透）👇👇👇

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便利的自動戰鬥及自動周回

《NieR Re[in]carnation》的戰鬥是半自動等CD放技類型，即是有點像《公主連結》那類，角色隨時間會自動攻擊，而玩家就可視情況開技或大技。遊戲也有自動開技的Auto及快放倍速功能，不過大技及隨行裝置(Pod?)的技能仍必需由玩家按下才會發動。遊戲的戰鬥動作可以說是華麗，甚至有點《NieR Automata》的動作影子，斬擊感及效果也頗爽快。另外對於已經通過的任務也設有自動周回功能，可以設定周回次數然後放置手機自動完成。

戰鬥動作很爽，操作方面是按鍵式等 CD 出招

面對多名敵人時，自動戰鬥會隨機打目標，可以手動按左面選敵人集中攻擊

BOSS 戰有四行 HP，戰力不夠要手動回復及出大技

有著 AUTO 周回設定，打完一場會自動倒數自動打下一場

👇👇👇編成、育成、課金系統圖文解構👇👇👇

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封測速試小結：

筆者試玩了兩個章節，因為抽蛋太非洲的關係暫時放下（等每日送石）。作為一個 NieR Fans 而言此作的確很有 NieR 味。劇情令人有很多關連性的猜想，暫時三人的回想已經猜到是 NieR 1 的背景，因為杖男的死令筆者想起 Yonah 的黑文病，帝國的目的可能也是研究 Android 或人類存活的方法，不過暫時情報太少也只是純粹亂猜。因為主角是上帝視野用「追憶」來說故事，之後有 Nier Automata 作舞台的機會也很大。「檻」也可能是 Automata 結局中，儲存了所有生物 Data 的逃生船 (純亂猜，不然主角便是 N2 了)。而遊戲的副題「Re[in]carnation」有輪迴轉生的含意，未知義肢少女又是否 A2 的前世？所有元素都令 Fans 腦補力大發，想知道更多劇情。

不過如果本身沒有玩 NieR，看到一堆似是而非的屏蔽字大概會看到很無趣。至於遊戲性方面，筆者覺得戰鬥頗爽及方便的。一邊行走一邊出字說故事，文字量也不會很多整體玩得很流暢，維持手機遊戲生命的各種「農場」強化元素也有準備好。至於鬥技場則要第四章才開放暫時未玩到。另外就是此作的音樂同樣高水準，戴耳機開聲玩絕對能玩得更加投入。

👇👇👇尼爾自動人形深度解讀專頁重溫👇👇👇

【Nier：Automata攻略】故事劇情及人物深入研究室

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