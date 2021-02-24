撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-24 07:00

荷里活電影人人愛看，得到片商青睞改篇，分分鐘可令你的原作升價十倍！然而歷史告訴我們，荷里活改篇動漫遊戲題材成電影，十之八九都是失敗收場變「爛片」，例子多不勝數。翻查資料，原來現時足足有35部美日遊戲已經拍成／即將開拍電影、美劇！究竟有多少部會成為名作、幾多部原作被毀？

《真人快打》（Mortal Kombat）由擅爽快動作片的溫子仁執導，睇預告相當對辦，4月初就上映。

《真人快打》（Mortal Kombat）由擅爽快動作片的溫子仁執導，睇預告相當對辦，4月初就上映，即睇全35部遊戲改編荷里活電影／劇集！

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