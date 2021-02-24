撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-24 17:11

你看天竺鼠車車了沒？自從動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》開播後大爆紅，每個禮拜二早上 7:35，叫醒小編的不是鬧鐘，而是《PUI PUI 天竺鼠車車》的首播通知！自從第 6 集之後天竺鼠車車的走向就越來越謎樣，原本以為是部療癒日常番，結果其實是電影等級的大片，而在最新播出的第 8 集更是經費燃燒，簡直可以媲美好萊塢動作片，裡面許多鏡頭都帶有致敬元素，你有看出來隱藏在其中的小彩蛋嗎？接下來就讓小編為你一一解析！

▼▼▼點擊先睇第8話精選畫面！▼▼▼

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彩蛋 1. 天竺鼠車車版《職業特工隊》

不知道各位有沒有發現《PUI PUI 天竺鼠車車》從第 6 集開始出現大量電影致敬梗？比如第 6 集泰迪的造型根本就是模仿《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）中的改裝車，第 7 集雖然是在講洗車的故事，但一開頭就大玩《奪寶奇兵》的梗，而第 8 集更直接上演荷里活動作大片《職業特工隊》，這集看起來經費下很重喔～不知道第 9 集又會出現哪部電影？小編先猜是《魔雪奇緣》！

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彩蛋 2. 機械鯊魚的設定來自《天空鯊》（Sky Sharks）

在第 8 集中泰迪和巧克力潛入壞人的基地拯救天竺鼠車車，沒想到卻出現會飛的機械鯊魚開始攻擊牠們。這個飛天鯊魚的設定根本是來自於前陣子上映的超瘋電影《天空鯊：納粹終極武器》吧！看來導演也是 B 級片的愛好者喔～是說第 7 集中新登場的車車才剛洗乾淨，下一集就被壞人綁架了，也太衰，難怪牠都不想洗澡，這個故事告訴我們車子不要洗太乾淨，不然可能會引起歹徒覬覦！

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彩蛋 3. 西羅摩真的變成殭屍了

相信大家在第 6 集看到西羅摩變成殭屍之後都很錯愕，也很關心牠的後續發展。在第 8 集中天竺鼠車車們逃出基地之後在街道上奔馳，躲避機械鯊魚的追殺，眼尖的觀眾應該有發現對向車道居然出現了殭屍西羅摩及馬鈴薯出來客串，路過的警察車車還抬頭看了一眼，所以說西羅摩就這樣以殭屍的身份繼續生活了嗎？！希望之後導演可以解釋一下，小編真的好在意啊～

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彩蛋 4. 泰迪煞車的方式模仿《阿基拉》

在第 8 集後段泰迪一個帥氣的煞車，其實這個橋段是在致敬日本神級動畫電影《阿基拉》中的經典片段，後來許多日本動漫中都很喜歡模仿的這個名場面。是說小編看到泰迪飛起來的瞬間，原本以為牠是要加速逃走，結果居然是拉了一顆炸彈出來，然後機械鯊魚就被炸掉了，完美示範什麼叫「一顆老鼠屎弄壞一隻鯊」～

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▼最後奉上完整版的《PUI PUI 天竺鼠車車》第 8 集，快來找找還有什麼你原本沒發現的彩蛋吧！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】