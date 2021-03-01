Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠重製登場　寶可夢傳說阿爾宙斯更吸引？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-01 12:40

在昨日的寶可夢25周年直播節目中，發表了全新作品《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，同時宣布傳聞已久的鑽石˙珍珠重製板：《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》，分別於2022年初及2021年冬季，於Nintendo Switch上發售。

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》是描述古時候的神奧地區，是個連寶可夢訓練家或寶可夢聯盟等概念都沒有的故事。雖然寶可夢會在嚴峻的自然環境之下自由自在地棲息在各種地方，但呈現出的是與《寶可夢 鑽石／珍珠》時代的神奧地區不同的生態系統。

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本作將帶來有別《寶可夢》系列，融合了「動作」與「RPG」的全新體驗。玩家可以自由在廣大地圖上自由遊走，遇到寶可夢時，可直接丟出精靈球捕捉，也可以直接進行對戰（進入回合制）。

這次主角依然是受到某博士的委託，為了打造第一本寶可夢圖鑑而冒險。這次的初始寶可夢則是來自各系列的御三家：「木木梟」、「火球鼠」與「水水獺」。

雖然是過去的時代，但已經發明了精靈球。根據官方描述，過去的精靈球使用多量的木材製作，具有捕捉住寶可夢之後精靈球上方的部分會冒出蒸氣等特色，似乎與我們熟悉的精靈球結構稍有不同。

而這次的標題傳說寶可夢阿爾宙斯，最早在《鑽石／珍珠》據說是創造了整個世界的寶可夢，也掌握著這次故事的關鍵。

《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》

之前傳聞已久的《寶可夢 鑽石／珍珠》重製版也終於公開。本作本作將忠實地重現故事劇情，並且依照原作的尺寸細膩還原出城鎮與道路等場地。曾經遊玩過原作的玩家，能帶著回憶再次踏上熟悉的地方，重溫那段冒險之旅；初次來到神奧地區冒險的玩家，也將在這段旅途上遇到許許多多的邂逅和驚奇。另一方面，遊戲新加入當今《寶可夢》系列特有的易懂且易上手的要素。在戰鬥場面中，還能體驗到充滿臨場感的寶可夢對戰。

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