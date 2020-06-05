【Pokemon劍/盾】御三家隱藏特性首次登場免費送出　即睇領取方法

隨著《寶可夢 劍．盾》最新大型 DLC「鎧之孤島」宣布將於 6 月 17 日晚間正式推出下載更新，日本 Pokémon 也宣布，將在自家雲端服務「Pokémon Home」手機版中，推出《劍．盾》第八世代御三家「炎兔兒（火）／敲音猴（草）／淚眼蜥（水）」的隱藏特性版讓玩家們領取！

「Pokémon Home」為日本 Pokémon 目前針對 Nintendo Switch／iOS／Android 等平台推出，讓玩家們可以將自己之前收集的寶可夢寄放到雲端，並帶到新平台上使用的雲端服務。例如玩家們可以透過手機版與 Switch 版的連動，將之前收集的寶可夢帶到《劍．盾》中使用，讓自己辛苦培育的寶可夢，可以繼續跟自己在伽勒爾這片新舞台上一起展開冒險！

▼▼▼在2020年6月2日21:00之後，只要在Nintendo Switch版『Pokémon HOME』與『寶可夢 劍／盾』之間進行過寶可夢的寄放，就能按以下步驟接收禮物。▼▼▼

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至於在這次官方公開的三隻隱藏特性第八世代御三家方面，玩家們如果想要入手，必須要滿足特定條件才行。首先，玩家們必須先將這三隻御三家透過《劍．盾》傳送到 Switch 版的「Pokémon Home」，然後用手機版「Pokémon Home」選單的「神秘禮物」中的「禮物盒」進行接收，即可取得牠們的隱藏特性版。

▼▼▼『寶可夢 劍／盾』與Switch版 『Pokémon HOME』之間寄放／領取寶可夢的步驟▼▼▼

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但要注意的是，要接收這三隻隱藏特性版，需 Switch 與手機版的任天堂帳號相同方可，這點玩家們可要注意！

▼▼▼轟擂金剛猩、閃焰王牌、千面避役超極巨化▼▼▼

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▼▼▼相關圖輯：DLC鎧之孤島6月17日推出、冠之雪原新神獸公開▼▼▼

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