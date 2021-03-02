牧場物語橄欖鎮攻略｜增加最大體力20格心心方法　解鎖精靈及祈禱

遊戲動漫
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【牧場物語橄欖鎮與希望的大地】Switch牧場物語的體力心心經常都不夠用，起始10格非常吃力。在遊戲初中期其實已經可以增加至20格心心，令各種斬樹或挖礦等牧場業務變得更加輕鬆。以下就提供取得20格體力方法：

👇牧場物語橄欖鎮攻略 20格體力心心增加方法👇

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👇牧場物語橄欖鎮攻略 鑽石三種挖掘位置及機率👇

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👇牧場物語橄欖鎮攻略｜前中期重要道具及設施解鎖方法👇

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