【牧場物語橄欖鎮與希望的大地】Switch牧場物語的體力心心經常都不夠用，起始10格非常吃力。在遊戲初中期其實已經可以增加至20格心心，令各種斬樹或挖礦等牧場業務變得更加輕鬆。以下就提供取得20格體力方法：

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【手遊課金排行2020】俗語說「免費的最貴」，手機遊戲的課金營收每個月都是非常誇張。最近有網民便用Sensor Tower的數據，統計了全世界在2020年的手機遊戲課金排行，結果是令人驚訝的，因為可能有一半的遊戲你都未必懂得：