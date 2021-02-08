【手遊課金排行2020】俗語說「免費的最貴」，手機遊戲的課金營收每個月都是非常誇張。最近有網民便用Sensor Tower的數據，統計了全世界在2020年的手機遊戲課金排行，結果是令人驚訝的，因為可能有一半的遊戲你都未必懂得：