撰文：賴浩然
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【手遊課金排行2020】俗語說「免費的最貴」，手機遊戲的課金營收每個月都是非常誇張。最近有網民便用Sensor Tower的數據，統計了全世界在2020年的手機遊戲課金排行，結果是令人驚訝的，因為可能有一半的遊戲你都未必懂得：
👇全球手機遊戲 課金排行榜 TOP 10 2020👇
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👇《櫻大戰革命》30億開發只收7千萬 爆死8個原因👇
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👇👇 Fate/Grand Order FGO 8個經典/瘋狂趣事 👇👇
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👇同場加映：GBF Fes 2020 神還原20位高質 Cosplayer👇
【GBF Fes 2020】（碧藍幻想／Granblue Fantasy Festival 2020） 祭典於早前舉行，除了遊戲的大量情報、音樂會、送星晶石、緋緋金等極多禮物之外，亦有官方 Cosplayer 們的舞台表演，非常精彩。今年演出的 Coser 有35位之多，共演出 46名遊戲角色。以下就精選約20位Coser靚相同大家分享，有興趣也可抄底Twitter來Follow：
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詳細文章：GBF Fes 2020｜精選20位官方高質Cosplayer 奶刀、歐羅巴神還原