【動物之森】一個月沉迷過百小時？全因五大理由同日常生活太似？

因為肺炎疫情關係，不少人都自主隔離到了無人島上，在航空業慘淡的日常中，唯獨嘟嘟航空蓬勃發展，不知道你是不是也進入了無人島的世界了呢？

這款遊戲近期非常的火紅，除了強打與現實時間同步之外，也可能可以在COVID-19（新冠肺炎）的防疫狀態，給玩家重溫日常生活的機會，同時自由開放的遊戲設定，讓每個人獨一無二的個性都在遊戲當中顯化出來，透過遊戲，我們也可以看見自己在現實生活中的「生活態度」。

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完成每日雙倍任務

遊戲中執行的任何事物都有可能觸發到「任務解鎖」，其中最重要的就是「每日雙倍任務」了！每次登入都在做一樣的事情，卻可以輕鬆地得到兩倍甚至是五倍的回饋，拿到的哩程數還可以兌換「機票」和「購物」，根本不拿白不拿啊！

（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

在現實生活當中，我們也都渴求著這種「獎勵機制」，在一成不變的生活當中我們會為了得到某些「回饋」而更加的努力，例如：便利商店的點數累積、加班費或獎金的累積等等，同樣都要消費還可以拿到更多的東西，怎麼可以放過呢？

登入貍端機

遊戲中能夠獲取哩程數大部分仰賴日常活動來獲取，例如砍樹、釣魚......等，其餘還會有一些特殊的行為也會得到，例如執行島嶼創作家、禮物掉進水裡這種也能獲得，其中最穩定輸出的就是每日登入，只要中間有中斷就會從第1天50哩開始計算，最高為連續7天的300哩。

（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

這種感覺就好像每天上班第一件事情就是打卡一般，遊戲雖然沒有規定登入幾分鐘內一定要登入，上班的話可就不一樣了！晚個5分鐘可能就要賠上1個小時的薪水啊！另外也很像學生準時上課一般，有的學校一但遲到可憐全勤獎都賠上去了。

（要是老闆也能用「正增強」的手法吸引同事準時上班就好了！）

查看商店的商品

遊戲中有許多地方都可以購買商品，例如貍端機的網購服務、商店的每日限定、貨架商品，以及不定時會來賣各種新奇玩意的NPC，深怕一個不小心錯過了什麼特別的商品，更別說遊戲還主打商品會每日更換呢！

（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

是不是喚起了天天要刷蝦皮、Pinkoi還是網拍網站的日子呢？對於購物會給人帶來無比愉悅的人來說，天天比價、看新品直播都是一件不可忽略的大事呢！除了在遊戲中享受商品日更的新鮮感之外，也有許多人會在現實生活中瘋狂購入，擁有越多東西似乎越能證明自己的體面程度，還能獲取其他玩家的欽羨與讚嘆（特別是那一頂就要120萬的皇冠啊！）。

買賣大頭菜

遊戲中有個特別的商品「大頭菜」，只能透過每週日早上的旅行商人曹賣來購買，入手價格大約落在90~110鈴中間，每次以10顆為單位，一但放超過一個禮拜就會爛掉（爛掉的大頭菜還不能幹嘛，只會長螞蟻而已），島上的商店每天會有兩次的變動價格來收盤，只要掌握「低買高賣」的原則，就能夠在遊戲當中輕鬆發大財。

（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

說穿了「大頭菜」就是我們現實生活中的「股票」，尤其在這波疫情當中，不少科技新貴大量借貸來買股票，目的當然都是希望能夠藉此增加收入，（就跟想在遊戲中早點還完房貸做更多事一樣嘛！）

現實生活中的股票風險可是比遊戲來得大很多的！下手前記得詳閱公開說明書。

採取島上的資源

在島上任何東西都需要透過「付出」才能得到，砍樹及敲岩石能得到基本素材，然後透過基本素材的diy獲得工具，進而演化到抓魚、抓昆蟲等賺錢的流程，島上的資源有限，最好是天天都要買機票去資源島拿到更多的素材，要是運氣好去到了「特殊島」，發大財的機會可不能放過！抓好抓滿得到最高的收穫才能回本島是基本的做法。更厲害的高級玩家，直接將普通島變成超高CP的狼蛛島，就是玩到最高乘載才對得起價值2000哩的機票啊！

（《集合啦！動物森友會》遊戲擷圖）

這樣的生活讓我想到每天汲汲營營上班的普羅大眾，想要買房買車發大財最基本的就是要有個「技能」，然後每天工作換取薪資，一份正職還不夠還要有副業，就像是只有本島還不夠，還要天天去資源島刷資源一般，期待副業賺得比正職還高，能夠擺脫慣老闆的束縛！同時也很像出國玩還要順便做代購的人們一樣，一樣的機票價格除了得到原本的期待之外，還能透過收購的方式來小賺一筆。（遊戲中非本島特產水果500元/顆，本島特產為100元/顆），目的都是希望能夠多賺一點是一點啊！

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不曉得大家都是怎麼玩這款遊戲的呢？森友會最有趣的地方正是因為什麼都沒有，所以可以把最初使的我們完完整整的投射到當中，急著完成進度、在乎島嶼評價，又或是想盡辦法發大財，都是一種生活的體現，就好像有個平行時空一般用著可愛的畫面來呈現自我的狀態。

主打著「因為什麼都沒有，所以什麼都做得到」的遊戲，就像在提醒大家，我們不是生來就擁有所有的技能和資產，但是我們能夠藉著基本的資源和不斷的努力，去建構一個我們想要的生活型態，享受在遊戲當中的樂趣，也享受生活給我們樂趣吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Renee，原文：遊戲人生 | 動物森友會與日常生活的對比】

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