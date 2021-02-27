《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析　戰鎚名過其實始祖最屈

撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-02-27 10:00

《進擊的巨人》動畫漫畫都已進入結局倒數階段，除了最少見的超大型巨人，還有艾連的進擊巨人，究竟9位巨人各自有甚麼能力？現階段寄宿在那個角色？馬上分析！

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

《進擊的巨人》似初號機？構思來自Ultraman？

《進擊的巨人》作者諫山創今年34歲，故事在他出道前聽說已經構想好，多國多角度故事跨越2000年，謎團重重結構綿密，的確是出色的傑作。然而「變身巨人」本身這玩法，只是諫山創將最喜歡的《Ultraman》變身巨大英雄、加上摔角手混合而成。因為庵野秀明的《新世紀福音戰士》也有向Ultraman取經，所以你會發現艾連巨人有幾份似暴走初號機：

「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

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【同場加映】《進擊的巨人》劇情懶人包｜艾連/巨人來歷？20幅圖掌握首3季關鍵👇👇👇

《進擊的巨人 Final Season》還有個幾月就播完，新手入坑睇之前，不妨先以5分鐘睇睇以下1至3季劇情懶人包！整理出完整的故事情、各種關於巨人的驚人真相：

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