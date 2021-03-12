撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-12 17:06

《進擊的巨人》連載進入倒數第2期138期，漫畫已經發行了兩星期，相信大家都已知道／被劇透了，但你又是否知道，今期有一劇情，見證《巨人》作者諫山創早在12年前的第1期，已經為結局鋪下伏線？

每一個細節，我都計算埋架！食神，你無話可說啩！ 諫山創（誤）

首尾呼應、兩年前已想好結局，你可能都覺得不是甚麼「神技」，但最近有日本網民發現，作者諫山創早在12年前第1集漫畫已埋下了神秘數字，並預言了今期一件重要劇情！即來看看這神奇的秘密，所謂何事：

😱坐時光機咩！12年前《巨人》第1集有何神秘伏筆？😱

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「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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