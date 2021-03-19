撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

56 歲荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）擁有帥氣臉蛋加上高挑身材，生性低調的他，私底下不豪奢，總是默默行善，圈粉無數。除此之外，他還是出了名的動漫宅，去年更攜手超英漫畫作家共創重口味暴力漫畫《狂戰士》（BRZRKR）。近日，他被捕獲到在漫畫店購入「銀手強尼」公仔，畫面曝光引發熱議。

《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）是由《巫師3：狂獵》製作團隊 CD Projekt 開發的動作角色扮演遊戲，奇洛李維斯在當中扮演「銀手強尼」一角。近日，奇洛李維斯低調現身美國一間實體漫畫店，購買周邊商品的畫面流出。照片中，只見奇洛李維斯拿了多樣商品至櫃檯結帳，有眼尖網友發現，其中一樣正是其所扮演的「銀手強尼」公仔，雖然此次消費應該是為私下收藏，但還被網友笑稱是史上最稱職的代言人。

事實上，早在 2019 年的 E3 展上，奇洛李維斯就驚喜宣布將在《電馭叛客 2077》中參一咖，讓這款遊戲備受關注，加上製作團隊的前作好評如潮，讓大批玩家感到萬分期待，遊戲於去年 12 月上市，卻因遊戲設計漏洞百出，讓他們大失所望，上市不到一個月就流失 9 成玩家。

話雖如此，該款遊戲仍是 2020 年 12 月全球收入最高的遊戲。雖然官方承諾將在 2 推出修復版本，但又因駭客攻擊宣布延後，推出日期時至今日仍未定。

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