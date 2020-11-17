奇洛李維斯與女友Alexandra德國秘婚？出雙入對　早視她靈魂伴侶

對感情始終低調、不太對外公開的奇洛李維斯（Keanu Reeves），之前在德國拍攝《廿二世紀殺人網絡4 The Matrix 4》，女友Alexandra Grant陪伴在旁，竟被報導明星與名流八卦的「國家詢問報」指有可能在當地秘婚，且稱奇哥早就有向她求婚的打算。

奇哥和Alexandra去年秋天首度在公開活動上拖手，算是公開了戀情，八卦刊物此後就不斷傳他們可望修成正果，卻沒有一次成真，甚至兩人都不曾對外坦承彼此關係，奇哥在訪問中鮮少分享私生活，Alexandra也只在受訪時暗示和奇哥之間的交往進度，雙方都相當保密。

奇洛李維斯與女友相識超過10年，志趣相投的二人自然而然地走在一起：

早先Alexandra被影到和奇哥一起在德國，外界才確定兩人的戀情仍甜蜜，剛巧《廿二世紀殺人網絡4》最近舉辦煞科party，女方也有出席，「國家詢問報」指奇哥深感Alexandra就是自己的靈魂伴侶、打算近日向她求婚，友人們都替他開心，卻完全沒有得到任何一方的證實。

這場派對也讓《廿二世紀殺人網絡4》劇組恐觸犯德國「禁止多人群聚」的防疫規定，當天據稱有快200人參加，來賓透露現場雖幫每個人檢測又要求戴口罩才放行，很多人卻沒認真執行，電影公司則避不回應。

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