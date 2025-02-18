Nintendo Switch 2發售日已定？黑市仲有得買　連配件賣31萬！

Nintendo Switch 2 在 1 月首次公布後，到目前為止都沒有進一步的消息。近日，有網民在 Threads 上分享，疑似發現任天堂將在台灣舉行 Switch 2 體驗會的的日子，繼續推敲新機的發售日。



根據任天堂官網顯示，Switch 2 的詳情將在 4 月 2 日公開，而體驗會的日子即一直是「未定」。至於東京即在 4 月 26 日～27舉行體驗會，最早的紐約在 4 月 4 日的～6 日就能試玩到。

Threads 一名任天堂粉絲@「督阿賀的任粉」分享，在 expo Taipei 的官網中發現，主辦單位「香港商任天堂香港有限公司台灣分公司」將在 7 月 2 日～7 日租借「台北市花博 公園展館」，猜測是台灣的 Switch 2 體驗會舉行日。網民再以這個體驗日推測，Switch 2 的發售日有機會在 7～8 月之間，與 Switch 2017 年由首次公布到開售約 6 個月差不多。

黑市有得買Switch 2？

另外，近日在 Reddit 也傳出黑市賣家出售 Switch 2 的傳聞，來源是之前中國 CAD 模型的爆料人，展示與黑市買賣家的對話，指 Switch 2 底座 6 萬人民幣，手柄＋主機 23 萬人民幣，即整套加起來叫價約 31 萬港元。這個價格當然不是正常售價，是一些配件製造商想盡快得到 Switch 2 生產配件的費用。從越來越多消息曝光後，也證明了玩家能入手 Switch 2的日子也不遠了。

資料來源：Threads、wccftech