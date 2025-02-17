小米15 Ultra渲染圖曝光　1吋LEICA四鏡頭還有2億像素長焦傳感器

小米官方發布了小米15 Ultra的拍照樣片，引發關注。根據博主的分析，這款手機在拍照方面的細節設計堪稱經典。



小米15 Ultra拍攝效果（微博）

首先，它沒有出現暴力亮光或算法特意營造光源的效果，直接輸出就是帶有立體感的生圖。這意味着小米15 Ultra能夠真實地捕捉光線和陰影效果，讓用戶獲得更好的拍攝體驗。

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其次，在解析力方面，小米15 Ultra也表現出色。即使是在雨天或者有車身紋理的情況下，它仍然可以清晰地拍攝出畫面中的細節，並且放大後沒有噪點和光暈滲色等常見問題。

此外，小米15 Ultra還配備了全新定製的徠卡水印技術，使得用戶可以輕鬆識別出自己所拍攝的照片。這種水印不會干擾到照片本身的內容和美感，而只是在圖像底部添加了一個品牌標誌。

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據了解，小米15 Ultra採用了徠卡四攝像頭系統，在影像功能上進行了大幅度升級。該機後置配備了5000萬1英寸大底主攝、5000萬直立中焦鏡頭、2億像素潛望式長焦以及萬超廣角鏡頭。

其中，2億像素傳感器是三星HP9，這是業內首款用於智能手機的2億像素長焦傳感器。它採用1/1.4英寸光學規格，並通過4*4像素合併的方式轉化為一個1200萬像素2.24μm的大像素Sensor，從而提升夜間成像清晰度。

值得一提的是，HP9還搭載了ISOCELL FDTI前深溝隔離技術。FDTI技術通過在像素之間建立物理屏障來抑制光線串擾，在保證色彩還原精度的同時呈現更純淨、更準確的圖像。

小米15 Ultra會在2月尾發佈（微博）

另外，小米15 Ultra還採用了高折射率材料製造微透鏡，並通過優化微透鏡的形狀和尺寸來提高光線捕捉能力。這使得它能夠在各種光線條件下都能獲得最佳的圖像質量。

預料小米15 Ultra會在3月初全球發佈。（X）

總之，搭載HP9的小米15 Ultra將成為小米史上最強大的高端旗艦手機之一。該產品預計將在2月底正式發布。

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