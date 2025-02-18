日本動漫改篇真人電影的成功例子極少，但2005年由周杰倫、陳冠希、杜汶澤主演的真人版《頭文字D》，都可算是經典，20年後仍然有大量90後網民套用其金句，重要地位不比80後港人心中的「星爺電影」低。



三萬蚊過夜鈴木杏變大媽｜網民又提起《頭文字D》有幾神

與眾多金句如「三萬蚊，過夜呀！」「我買咗件好性感嘅泳衣呀」有關，扮演女主角「夏樹」的日本女星鈴木杏，今年參演日劇《Hot Spot》，網民驚見當年的校服美少女，如今已37歲、留短髮演體育系女教師；連登討論區忽然有人發問重提港產片真人版《頭文字D》電影有多神，又問「點解日本人一直唔敢拍《頭文字D》真人版？」「係咪驚超越唔到我地港版？」「超越唔到肥仔車神阿木，點拍？」又懷疑是因為主角藤原拓海由台灣人周杰倫扮演，不選日本男星當主角。

（左）17歲鈴木杏在《頭文字D》飾演拓海女友夏樹（右）37歲在日劇《Hot Spot》留短髮演體育系女教師（電影劇照）

連登仔問，點解日本人一直唔敢拍《頭文字D》真人版？

網民：日本人不爽自家神作被香港真人化變經典

有網民估計《頭D》真人版當年在日本上映時，當地fans其實很反感，認為電影毀原作，但連登仔就認為港版其實都好忠於原作，只係將角色對手戲／賽車戲的比例作出調整，指日本人不滿原因是：「日本人唔敢面對佢地套神作漫畫竟然係俾香港人拍咗套經典出嚟」「係咪唔順超Mercedes 可以食夏樹 你Toyota只能錫吓嘴仔」

網民：日本人不爽自家神作被香港真人化變經典

「我要買GTR」阿木金句深入民心

討論區網民又認為，日本人不拍真人《頭D》反而更好，指他們做事認真、縛手縛腳，只會照本宣科拍2小時賽車場面，加入大量旁白解釋甩尾技巧，到時悶死：「你估D人入去睇車咩、睇車去車聚都有86, EVO睇啦！」又讚香港導演劉偉強和麥兆輝沒有包袱，知道全片集中指飛車不單成本高又欠娛樂性，大膽加重搞笑角色「阿木」（杜汶澤）的戲份算是成功嘗試，加上Edison「你無得同我㗎fc鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~鬥~」、Fishman Lok「佢真係唔識㗎喎」產生大批金句soundbite，記者近排還在同人活動買過《頭D》真人版金句Q版角色貼紙，可見其經典程度。

搞笑角色「阿木」（杜汶澤）戲份極重，產生大批金句soundbite

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除了阿木金句，拓海（周杰倫）跟初戀情人夏樹（鈴木杏）的感情戲亦很多人讚，鈴木杏當年才17歲，青春無敵場場著水手服校裙，純情的她會在周董耳邊講：「我買咗件好性感嘅泳衣呀」，背後卻幹著「爸爸活」出賣肉體賺錢，雖然以上設定原作都有，但港產真人版就處理得更豐富有趣。

想知鈴木杏而家咩樣：Hot Spot｜37歲鈴木杏容貌變化驚人 網民慨歎睇足2集都認唔出

鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹。（電影劇照）

鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹。（電影劇照）

鈴木杏在戲中青春甜美的樣貌圈粉無數，角色亦深入民心。（電影劇照）

音樂是一大敗筆？周杰倫《飄移》《一路向北》未算經典

討論中有原作fans不喜歡真人《頭D》節奏如一般港產笑片，他指自己多次翻看動畫版，真人版卻一次也沒看（留言收179負評）；反而好多人同意真人版《頭D》最差是音樂：「唔用eurobeat嘅頭文字D學人講經典」飛走eurobeat配樂、盡用些不好聽的原創RAP，失去原作特色，而周杰倫為作品創作的孤首歌《飄移》《一路向北》也未算經典。

有網民認為唔用eurobeat歌曲做配樂的《頭文字D》真人不算經典

提到《頭D》歌曲，參與過主題曲《Rage Your Dream》，近年再創作續集《MF Ghost》OP的日本神級饒舌歌手MOTSU，去年曾來港參與EUROBEAT x PARAPARA x ANISONG DJ活動。

日本神級饒舌歌手MOTSU（演出者提供圖片）

討論來源：連登討論區