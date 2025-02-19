任天堂 今日（18日）宣布取消Switch 推出7年以來一直採用的買game 10%回贈點數優惠，將於3月25日起取消！一大著數從此bye bye！



MOLA MOLA！3月25日後買game冇點數回贈

任天堂 Switch 推出7年，一直以來購買實體遊戲卡，又或是上官方eshop買數位版遊戲，本來會有My Nintendo Gold Point購物10％回贈點數，可以在網店用作買game補貼。由於網店上有不少減價game或數十元的獨立小遊戲，有時儲儲埋埋就免費可以DL多一隻game，好著數。

不過在任天堂官方宣布，此優惠將於日本時間3月25日下午1時30分起取消，此後買game也不會再儲到點數；日本專門店 Nintendo TOKYO、 Nintendo OSAKA、 Nintendo KYOTO 的購物回贈點數，最後贈送日為2025年3月24日，之後亦將終止。至於已取得的點數，按照本來規則就是限於取得1年內使用。



任天堂公布3個情況，仍可在3月25日後取得點數：

1：在2025 年 3 月 25 日星期二下午 1:29（日本時間）之前已在Nintendo eShop 先行預訂之遊戲，在正式推出時仍可取得點數。

2：在市面購買2025年3月25日前已上市的實體遊戲卡，仍可取得點數。

3：如果您在2025 年 3 月 25 日星期二下午 1:29（日本時間）結束日期和時間之前從 My Nintendo Store 購買了：Nintendo Switch 主機（有機EL款）／Nintendo Switch Customize 主機／Nintendo Switch Lite 黃色/綠松石色/灰色/珊瑚色/藍色主機套裝，也將獲得金積分。