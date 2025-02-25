Monster Hunter Wilds外媒爆機評測｜手殘黨福音！老手似乎太簡單

《Monster Hunter Wilds》/《魔物獵人 荒野》將在 2 月 28 日推出後，知名的遊戲評分網也解禁了傳媒評測，全平台獲得約 90 分好評。玩過試玩版的獵人們都非常期望遊戲上架，那到底高分的原因是什麼，又不是又如此完美，沒有可以挑剔的地方呢？



IGN 8／10；PC Gamer 85 分

兩個大遊戲傳媒給予差不多的評分，認為《MHW》對比上一代改良不少，也解決了以往粗糙邊界的問題，武器打中魔物時的效果也有所提升。可是，《MHW》明顯為了讓新手更有入門，部分地方太過簡化。

Wccftech 9.5／10；TheGamer 4.5／5

Wccftech 和 TheGamer 都給予很高的評分，著重的地方也是在於遊戲的簡化，不過其認為簡化能讓獵人更容易上手，也沒有繁瑣和令人困惑的系統，讓獵人能投入在遊戲中。

多間媒體都提到遊戲簡化的情況，Polygon 針對這部分的解釋比較詳細。評價《MHW》本作在畫面表現上確實令人驚艷，打造了一個更加開放且充滿生命力的狩獵環境。與前作相比，這次的地圖不僅變得更大，還採用了更加動態的氣候與生態系統，獵人需要適應天氣變化，並根據不同時段和環境來制定狩獵策略。

然而，雖然環境的豐富度提升了，但它對遊戲的影響程度卻比想像中低。在前幾次狩獵時，獵人可能會驚嘆於這些細節，但隨著遊戲進程推進，這些環境變化對戰鬥的實質影響有限。很多時候，獵人仍舊可以用傳統的方式打怪，而不需要特別考慮環境因素，這讓原本可能成為遊戲核心特色的生態變化，最終僅淪為視覺上的點綴。

戰鬥系統進化，但狩獵挑戰度降低

《MHW》的戰鬥節奏變得更加流暢且直覺，甚至帶來了一定的簡化。新坐騎不僅可以讓獵人在狩獵途中快速移動，還能在騎乘狀態下進行補給與裝備更換，這大幅提升了遊玩便利性。然而，這樣的設計也讓遊戲變得較為「仁慈」，少了以往 Monster Hunter 系列需要深入準備、精打細算的緊張感。

此外，遊戲取消了許多過去需要在營地內操作的機制，例如裝備更換與補充道具，現在都可以在狩獵現場直接完成，這確實讓狩獵體驗更加流暢，但也削弱了獵人在狩獵前進行精細規劃的必要性。過去獵人需要仔細準備裝備、道具，因為每次出發狩獵後，錯誤的準備可能會導致任務失敗，而這次的設計則讓戰鬥變得更加容錯，甚至讓「準備」這件事情變得不再那麼重要。

這樣的變化對於新獵人來說無疑是友善的，畢竟以往《Monster Hunter》系列對新手不太友好，許多機制需要長時間學習才能掌握。然而，對於老獵人來說，這種過度簡化的設計可能會讓遊戲失去部分挑戰性，導致戰鬥變得過於輕鬆，少了一些狩獵該有的刺激與成就感。

《MHW》的另一個顯著變革在於簡化了許多繁瑣的系統，例如過去獵人需要手動翻閱圖鑑來查找怪物的弱點與可破壞部位，而現在可以直接在戰鬥中開啟快捷查詢介面，迅速獲得資訊。此外，遊戲還新增了一個「最適合的治療道具」功能，當獵人中毒、燃燒或其他異常狀態時，只需按下一個快捷鍵，角色就會自動選擇最合適的藥品使用，無需再翻找物品欄。

這些變革確實提高了遊戲的易用性，但也使狩獵的策略性下降。以往的《Monster Hunter》強調獵人需要熟悉怪物的行為模式、環境利用以及道具搭配來制定戰術，而現在，這些元素變得較為次要，因為系統已經幫獵人做好了大部分決策。這種便利性的提升，讓《Monster Hunter Wilds》變得更像是一款主流動作遊戲，而非傳統的「狩獵模擬」。