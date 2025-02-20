《Monster Hunter Wilds》怪奇創意捏臉大集合 最強獵人會是他？
撰文：COOL潮流生活網
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《魔物獵人 荒野》將在 2 月 28 日發售，登陸平台為： PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam，而在 OBT2 結束之後，各位獵友們又在進入短暫的休眠艙，等待狩獵解禁！
大神們太強了…
而如同以往，各路大神都在網上分享自己的《魔物獵人 荒野》捏臉數據，憑藉著卡普空強大的細項調整，想要捏出絕世美顏還是怪誕生物全看自己的喜好，今日小編就要來跟大家分享那些神人們所創造的獵人。
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《魔物獵人 荒野》捏臉系統更進化，有玩家把過世愛貓帶入遊戲中賦予其第二生命！網：謝謝卡普空
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