PTCG Pocket 超克之光擴充包2.28上架｜創世神獸阿爾宙斯EX卡登場

PTCG Pocket 超克之光｜寶可夢卡手遊新擴充包公開｜阿爾宙斯EX卡登場｜寶可夢卡手遊《Pokémon Trading Card Game Pocket》（下簡稱 PTCGP）剛於（27）日晚「Pokémon Presents」網上直播中公開新擴充包《超克之光》宣傳片，主角是傳說的寶可夢之一：阿爾宙斯！



在「超克之光」擴充包的預告片中，中除了創世神獸「阿爾宙斯」外還看到：班基拉斯、洛托姆、冰伊布 ex、葉伊布 ex、陸咬烈鯊 ex 等全卡牌，這個全新擴充包將於2月28日上架。

「阿爾宙斯」不受中毒昏迷等任何特殊狀態影響，招式為「神話輝光」，攻力70＋備戰寶可夢數量x20。但這隻神獸只要在備戰區，將可以為多款新卡追加攻擊力。

阿爾宙斯EX

冰伊布 ex、葉伊布 ex

剛石／珠貝

陸咬烈鯊 ex

叉字蝠

雷超

洛托姆

暴雪王

班基拉斯

PTCG Pocket 超克之光擴充包2.28上架

而為了紀念2月27日「Pokemon Day」，直播完結後官方就會向《Pokémon Trading Card Game Pocket》所有玩家派發3包必中1張4鑽卡的擴充包（第1彈3款擴充包各種封面各1包），有時間可以login game看看你的收件箱。記者自己試了，又不是非常豐富，但免費的就不多要求，記住禮物要在 4 月 30 日前登入領取呀！

官方就會向《Pokémon Trading Card Game Pocket》所有玩家派發3包必中1張4星卡的擴充包

最後，排名戰 Rank Match 將於3月尾開打，我已經準備好了。