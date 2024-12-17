Pokemon TCG Pocket 「幻遊島」新擴充卡包｜Pokemon手機卡game《Pokémon Trading Card Game Pocket》（ PTCG Pocket）全新擴充包「幻遊島」（幻のいる島）今日（17日）上架，卡包主題是「夢夢」，EX卡有「夢幻EX」（夢夢）卡、「化石翼龍EX」、「時拉比EX」待等，更有新支援者卡牌如「小茂／小綠」（グリーン）及葉子（リーフ）！



PTCG Pocket 全球大熱開全新擴充包「幻のいる島」（幻遊島）12月17日實裝，最多人想要「夢幻EX」，不必進化就能使出招式「基因駭入」，以兩粒任何屬性能源使用對手的招式，真是好好屈。

一般款的「夢幻」有得抽嗎？還是要儲齊226張「最強的基因」才拿得到？

夢幻EX的招式是「基因駭入」，可以偷取對方的招式。

至於紫色化石翼龍EX則是1階進化卡，特性是「只是這隻寶可夢在戰鬥區，對手從山札中抽出的卡牌，將不能進化為戰鬥寶可夢」，細節究竟如何要推出後才清楚。當

紫色化石翼龍EX則是1階進化卡，特性是「只是這隻寶可夢在戰場上，對手抽出的卡牌將不能進化為戰鬥寶可夢」

這頭牛牛「肯泰羅」攻擊EX卡牌時可加80攻，有網民表示將是比卡超EX剋星。

這頭牛牛「肯泰羅」攻擊EX卡牌時可加80攻，有網民表示將是比卡超EX剋星。

小茂（跟game應該叫小綠）支援者能力是「下一round全體小精靈受攻擊時傷害減10點」。而葉子則是「精靈的撤退能量減2個」。

小茂（跟game應該叫小綠）支援者能力是「下一round全體小精靈受攻擊時傷害減10點」。而葉子則是「精靈的撤退能量減2個」。

其實還有很多新的精靈，需要慢慢將影片定鏡才能看到，有人發現了勁可愛咚咚鼠！水伊貝有特別卡。

有咚咚鼠！！！

與遊戲同步上架的擴充包分《最強的基因》噴火龍、超夢、皮卡丘3色卡牌都抽得七七八八，是時候開新卡，而預計原有的卡包仍然可以繼續抽。而根據 App Store 中的遊戲情報劇透，此擴充卡包還會有「時拉比 ex」。

根據 App Store 中的遊戲情報劇透，此擴充卡包還會有「時拉比 ex」。