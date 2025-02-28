魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜一開game所有物資都缺乏，其實只要有在主機上玩過《MHW》﹑《MHW:IB》﹑beta，或購買豪華版的話，也能在入 game 後拿到特典，就算都沒有玩過，也有「獵人歡迎包」可以拎到實用道具。



在主營地或簡易營地中，可以找到艾露貓NPC「柯納茨」，牠是負責支援櫃台，獵人可以在牠身上知道《魔物獵人荒野》的最新消息﹑確認／報告完成限時獎勵目標﹑追加內容，以及領取內容。

如果在同一部主機上有《MHW》／《MHW:IB》的存檔的話，就可以領取內容中得到兩套隨從裝備和名牌。如有遊玩 beta1﹑2的話，就可以分別領到：

公開測試1遊玩謝體特典：

回復藥．大 x10

隨身食身 x5

生命粉塵 x5

秒藥 x2

漢方藥 x2

打消果實 x2

鎧玉 x5



公開測試2遊玩謝體特典：

生肉 x10

麻痺陷阱 x3

地洞 x3

捕獲用麻醉球 x10

大爆彈桶 x3

鎧玉 x5

投射器閃光彈 x10

投射器大異臭彈 x10



另外，在追加內容中，可以購買不同的DLC，包括造型﹑外觀﹑飾物等，當中有一個DLC可以免費下載，就是「狩獵支援贈禮—獵人歡迎包」可以領取到以下道具：

回復藥 x10

蜂蜜 x5

全熟肉 x5

大爆彈桶 x3

鎧玉 x5

