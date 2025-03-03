魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜今集新加入的鷺鷹龍，為獵人在跑圖上拿來極大方便，但其實鷺鷹龍的作用遠比想像中的大，甚至可以在戰鬥中成為保命關鍵。



移動補給箱

有玩過Monster Hunter系列的老獵人，都會知道在任務開始時，可以從藍色的補給箱拿到補給品，如應急藥。但《Monster Hunter Wilds》把任務連貫起來，並不會每次都在大本營重新出發，很多獵人都不知道補給品在哪獲得。其實，只要在騎乘鷺鷹龍的時候，按方向鍵左鍵，就可以從鷺鷹龍的背包上拿到補給品。

各種召喚方法

很多獵人都知道，按方向鍵「上」會召喚到鷺鷹龍，這個召喚方法會使鷺鷹龍自動移動。而按不同方向鍵的話，其也能召喚到鷺鷹龍，但其效果都不一樣：按「下」鷺鷹龍在騎乘時變成獵人手動控制移動方向；按「左」在騎乘時馬上打開補給箱；按「右」在騎乘時馬上換副武器。

最強戰鬥回避

在戰鬥時，經常會出現急需回血的緊急關頭，以往要收刀再邊跑邊回血，現時可以先召喚鷺鷹龍，自己專注在回避上，騎乘鷺鷹龍後馬上加速脫離戰鬥，與魔物拉開距離安全回血。這個方法比起以往獵人自己邊跑邊回血安全得多，活用鷺鷹龍可以大大減少貓車次數。

鷺鷹龍設定

即使鷺鷹龍非常方便，但仍然可以在設定中，調整一些選項令操作鷺鷹龍更得心應手，如長按「Ｏ」召喚鷺鷹龍，解決左手邊移動邊按方向鍵的問題（非C字手玩家），或組隊時隱藏隊友的鷺鷹龍等，可以參考以下設定。