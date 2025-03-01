魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜玩過《MH》系列的獵人都知道，全熟肉是前期在戰鬥前用來增加耐力上限的道具，甚至食過貓飯後也不一定要再使用全熟肉。Monster Hunter Wilds 竟為了增加其出場率，將全熟肉的效果大 Buff，成為前期必帶的道具。



生肉邊到有？

要整全熟肉，首先要有生肉。可以在地圖上找各種獸型的小型魔物，基本都能掘到生肉。而生肉除了可以用來燒成全熟肉外，更可以合成為眠生肉，或直接把生用放在陷阱上，吸引魔物中陷阱。

一舊生肉換12舊全熟肉

當狩獵到生肉後，獵人可以在背包中拿出便攜式營火爐，再點擊烤肉，就能開始製作。想把烤肉的效率極大化，首先是在生肉翻另一面變色的一瞬間點擊「8X」，再配合 BGM 的「咚﹑咚﹑咚﹑咚」節奏，點擊「X」切肉，這就能一次燒到 12 舊全熟肉。

+ 2

全熟肉有咩咁勁？

以往全熟肉只是提升耐力上限的道具，在 Monster Hunter Wilds 即加強效作，可以把血量上限也提升。同時，食完可以回復約 3 份 1 的血量。雖然進食時間比回復藥慢，但可以作為魔物換區時使用的代表藥品。 而且在主線劇情中，不少情況是在戰鬥後緊切去下個地區，中間沒有補充道具的時間，這時候就是全熟肉的發揮時間。