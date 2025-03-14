魔物獵人荒野/Monster Hunter Wilds/MH Wilds 攻略｜很多新手面對裝備樹和一大堆技能時，都感到非常迷惘，就算知道需要弱點特效、挑戰者、連擊，也不知道各個部位如何配搭才是最好。網上有大神製作出 Monster Hunter Wilds 的配裝網（中文版），只要輸入想要的技能，就能分析出可行的裝備組合。



配裝網早在MHW、 MH Rise已有，大神把遊戲中所有的裝備和技能整合，更新出Monster Hunter Wilds適用的版本，獵人只要選擇所需要的技能等級，網站就會自動組合出符合的配網。

以大劍所需要的弱點特效、精神抖擻、挑戰者、黑蝕一體為例，在配裝網中選擇以上技能，以及技能等級後，按搜索即出現34套配裝連護石。配裝網方便的地方，不只是提供配裝選擇，還會顯示裝備指定技能後還有的插孔位，方便獵人按自己需要選擇。由於今集武器和防具技能分開，而且在後期大多使用機械武器，因此配裝網只顯示防具。

如果剛打完下位，開始刷鎧玉和機械裝的話，也可以參考以下14款武器的汎用裝推薦，未必是火力最大或特殊屬性，但汎用裝可以作為獵人進入高難度任務的起手裝備使用。