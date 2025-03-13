魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜「極度固執的舌頭」活動推出，提供一個刷鎧玉的活動讓玩家刷，而活動目標是較簡單的纏蛙，可以還所以獵人輕鬆刷。哪到底新活動纏蛙，還是歷戰鎖刃龍刷鎧玉比較有效率呢？



「極度固執的舌頭」活動

新活動只要打一隻歷戰纏娃可以隨機獲得一定數量的鎧玉，鎧玉可以用來強化裝備，以一件 R8 的裝備為例，就需要 45000pts，即 45 粒堅鎧玉。在活動推出前，獵人多半是刷歷戰鎖刃龍來獲得素材，再去湧油山谷 NPC 換鎧玉。

一粒尖鎧玉=200pts；堅鎧玉=1000pts



R8裝備，由0級～滿級需要 45000pts

R7裝備，由0級～滿級需要 31000pts

R6裝備，由0級～滿級需要 22200pts



不過，歷戰鎖刃龍對部分玩家來說，不是很容易刷的魔物，影響其強化裝備的效率，而「極度固執的舌頭」就提供一個所有獵人都能快刷鎧玉的任務。測試下來，一場大約只用 3 分鐘就能打完歷戰纏娃，每場可以拿到的鎧玉大約 2000pts，另外還有歷戰狩獵之證I。