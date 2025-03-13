魔物獵人荒野 攻略｜14款武器最終汎用配裝一覽　附護石﹑珠配搭

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜打到後期，基本都是先穿著汎用裝，再刷機械武器和歷戰鎖刃龍換鎧玉，用來強化裝備。以下分享 14 款武器的最終汎用配裝﹑附護石﹑珠。



片手劍汎用裝

頭：黑蝕龍B

身：鎖刃龍B

手：黑蝕龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：挑戰護石II



雙劍汎用裝

頭：護兇爪龍B

身：鎖刃龍B

手：護兇爪龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：痛擊護石II



太刀汎用裝

頭：護雷顎龍B

身：鎖刃龍B

手：護鎖刃龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：痛擊護石II



大劍汎用裝

頭：護雷顎龍B

身：鎖刃龍B

手：護鎖刃龍B

腰：黑蝕龍B

腳：凍峰龍B

護石：逆襲護石II



大錘汎用裝

頭：護鎖刃龍B

身：鎖刃龍B

手：護鎖刃龍B

腰：鎖刃龍B

腳：凍峰龍B

護石：挑戰護石II



操蟲棍汎用裝

頭：黑蝕龍B

身：雪獅子王B

手：黑蝕龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：挑戰護石II



銃槍汎用裝

頭：護兇爪龍B

身：護兇爪龍B

手：護兇爪龍B

腰：鎖刃龍B

腳：護兇爪龍B

護石：連擊護石II



長槍汎用裝

頭：護雷顎龍B

身：鎖刃龍B

手：護雷顎龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：痛擊護石II



狩獵笛汎用裝

頭：鎖刃龍B

身：鎖刃龍B

手：公會精英a

腰：公會精英a

腳：波衣龍B

護石：攻擊護石II



斬擊斧汎用裝

頭：護鎖刃龍B

身：鎖刃龍B

手：護鎖刃龍B

腰：鎖刃龍B

腳：凍峰龍B

護石：挑戰護石II



充能斧汎用裝

頭：凍峰龍B

身：黑蝕龍B

手：護鎖刃龍B

腰：黑蝕龍B

腳：凍峰龍B

護石：挑戰護石II



弓汎用裝

頭：護雷顎龍B

身：鎖刃龍B

手：護鎖刃龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：痛擊護石II



輕弩汎用裝

頭：黑蝕龍B

身：黑蝕龍B

手：護鎖刃龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：跳躍護石II



重弩汎用裝

頭：黑蝕龍B

身：雪獅子王B

手：黑蝕龍B

腰：黑蝕龍B

腳：黑蝕龍B

護石：挑戰護石II

