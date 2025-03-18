爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺｜「我要與你硬踫 以爆裂極高速旋動…」你有冇聽過城城唱的《爆旋陀螺》主題曲呢？小時候除了玩四驅車，最喜歡就是鬥爆旋陀螺！香港茶飲店 1011 SIPTEA 將於3月至6月期間開設《爆旋陀螺》期間限定動漫 Cafe，除了9款限定餐飲，場內更裝修成一個「戰鬥區」，有戰鬥盤更將舉行競技巡迴賽，場內又有10幅漫畫珍藏手繪、4代共80多枚陀螺！好想去懷舊一番。



乘著全新一季《爆旋陀螺X》動畫將於ViuTV播映，旺角創興 INCUBASE Arena （3 月 17 日至 3 月 30 日）及尖沙咀 iSQUARE （4 月11 日至 6 月 2 日）將舉辦《爆旋陀螺》 Cafe，忠實還原了動畫中的熱血競技風格，牆上有巨型角色壁畫，店內還展示了非常多珍貴的舊版陀螺。場內集合了日本動畫《爆旋陀螺》（Beyblade）中的「無印」初版、《爆旋陀螺 鋼鐵戰魂》、《爆旋陀螺 擊爆戰魂》、《爆旋陀螺X》4代共80多枚陀螺！包括很多人的童年回憶，大人細路都可以去睇。

爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺

爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺

爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺

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期間限定爆旋陀螺競技巡迴賽

新一代動漫迷提到《爆旋陀螺》，一定會想起官方與VTuber 寶鐘瑪琳去玩 Beyblade X，條片超好笑（未官方片轉載連結），不少人都好想玩玩《爆旋陀螺》對戰。展期內將有一個「爆旋陀螺競技巡迴賽」，不過今次就是希望與眾同樂，場內將提供爆旋陀螺戰鬥設備，大人細路都能體驗一下，志在開心。

期間限定爆旋陀螺競技巡迴賽

期間限定爆旋陀螺競技巡迴賽

旺角創興 INCUBASE Arena 場次：3 月 22 及 23 日

ISQUARE 場次：5 月 3 日（13歲或以上單場）至 4 日（12歲或以上單場）

比賽要求：參賽者需在比賽當天於主題 Cafe 消費餐飲，並準備一個裝有3個爆旋陀螺的儲存盒，並附上3個【Beyblade Burst X官方印章】以參加比賽。

報名方式： 請自行到1011 SIPTEA FACEBBOK 填寫Google表單報名

正宗爆旋陀螺「食玩」

《爆旋陀螺》主題食物有甜品及小食，造型上從《爆旋陀螺》經典角色中取得設計靈感，自己最喜歡是將多士砌成一個陀螺的「蒜香牛油旋轉多士」，非常有心思。而各種食物上都附有角色／陀螺的圖案小裝飾，食完可以帶走。

爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺

爆旋陀螺主題餐廳｜真係有戰鬥盤可比試？展出4代80多款經典陀螺

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另外，買一杯主題飲品，即送《Beyblade X》襟章（創興 INCUBASE Arena 主題 Cafe）／又或是隨機播款的「盲盒杯墊」（ISQUARE 主題 Cafe 及 3 間 1011SIPTEA 飲品站），持有襟章，再去 ISQUARE 主題Cafe消費滿$100可減$10。