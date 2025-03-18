iOS 19重新設計介面｜加強iPhone Android跨平台互通．二刀流福音｜有傳蘋果將於6月的WWDC公開全新iOS 19介面，在系統設計、AI應用、隱私安全等方式面帶來突破性改變。另外，iOS 19將大幅提升訊息功能，特別是iOS與Android OS 手機／平板之間的跨平台訊息互換體驗，為iPhone Android雙修的「二刀流用家」帶來便利。



iOS 過去在強尼·艾夫（Jony Ive）領軍時，最初是強調一種將實體如「電視」「計數機」「時鐘」化為一個icon，屬於有立體感的設計，但自從他離開Apple後，iOS 就愈來愈變得平面化，如今Apple 又古老當時興，再次決定在iOS 19中加強介面的層次感，放棄扁平風格。

iOS帶來新版RCS 3.0：迎接全新體驗

除了視覺上的耳目一新，似乎Apple漸漸放棄完全閉環式的「Apple生態圈」，繼改用USB-C插口，第三方app平台，iOS 19將放棄較舊的RCS 2.4版本，直接躍升至RCS 3.0，為用家帶來更完整的體驗；多項實用功能包括：改善了傳送圖片質素、訊息回覆、表情回應（更可使用自訂圖片表情符號Genmoji）、訊息編輯、撤回及刪除等，讓iPhone用家在與Android用家傳訊時，也能享有類似iMessage的體驗。此舉除了配合近年愈來愈多人用Android手機，若你是Android又用、iPhone又用的朋友，一樣會帶來方便。

端到端加密：安全更有保障

蘋果已確認，iOS 19將支援RCS Universal Profile 3.0，其中最重要的一項升級是端到端加密（E2EE）。這意味著iPhone與Android用戶之間的訊息傳輸將更加安全，能有效防止第三方竊取或篡改內容。

推出時間：預計iOS 19週期內

雖然蘋果尚未公布RCS 3.0的具體推出時間，但預計將在iOS 19的更新週期內發布。屆時，iPhone用家便能享受到更完善、更安全的跨平台訊息體驗。