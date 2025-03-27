九龍塘又一城平時已經好多動漫主題展，不過都只屬期間限定，遲少少去都話完咗好冇癮。今次唔同了，又一城MTR層（即係港鐵站又一城出口個位）開咗間超大型 IP 主題店 C.T.A.，頭砲有SUNRISEPOP《膽大黨》、《迷宮飯》、《藥師少女的獨語》三大人氣動畫精品，鋪入面好多同等身大立牌打卡位！



動漫YouTuber Yuna仔（IG連結）今次帶我去又一城全新動畫主題店「C.T.A.」，首個活動係同「SUNRISEPOP」合作，包括《膽大黨》、 《迷宮飯》、《藥師少女的獨語》為主的三套動畫精品玩具（另外仲有《怪獸8號》、《藍色監獄》、《咒術迴戰》），最吸引的產品是全球首發 BANK PLUS 36cm巨大化《膽大黨》高速婆婆金限定版！以及《迷宮飯》系列商品首賣、街外未有！

全球首發 BANK PLUS 36cm巨大化《膽大黨》高速婆婆金限定版

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購物滿指定金額送《迷宮飯》《藥師少女的獨語》明信片、《膽大黨》金玉、襟章！你睇Yuna仔同婆婆拎住厄卡倫粒「蛋蛋」合照幾衰。另外，在場內消費滿$200會送個痛袋仔畀你，在15分鐘內於專區任拎小飾物，塞滿痛袋仔拎走。

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《迷宮飯》青蛙裝披風，可以簡單快玩cosplay。

《迷宮飯》青蛙裝立牌。

BANDAI上海推出的高達盲盒系列 QMSV mini，巨型紅彗星渣古頭像，仲有 QMSV mini RX-78-2 的 1.5 米高立像打卡位。

QMSV mini RX-78-2 的 1.5 米高立像打卡位。

BANDAI上海推出的高達盲盒系列 QMSV mini，巨型紅彗星渣古頭像。

仲有景品和一番抽專區！當中One Piece 一番抽全部可以直接買，$599買到last賞五檔路飛！

另外鋪內還有一個扭蛋區「Gashapon Bandai Official POPUP store」，仲有香港獨家平面扭蛋機（扭杯墊、卡、folder等等），當中有Chiikawa膠杯墊！好可能超快被人扭晒。

另外鋪內還有一個扭蛋區，仲有香港獨家平面扭蛋機（扭杯墊、卡、folder等等）

當中有Chiikawa膠杯墊！好可能超快被人扭晒。

「C.T.A. by GOK SIK」

地址：九龍塘又一城 MTR 層 2 號

日期：2025 年 3 月 28 日起

時間：11:00至21:00