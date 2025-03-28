超機戰Y、高達水星的魔女參戰｜還以為《超機戰》系列已不再出家用機版，想不到在3月27日舉行的「Nintendo Direct 2025.3.27」線上發佈活動中，萬代竟忽然祭出新一集《超級機械人大戰Y》，並宣佈2025年內登陸Nintendo Switch（同時亦提供PlayStation 5版及STEAM平台版；在眾多參戰作品中，就以《機動戰士高達 水星的魔女》season 1 為最大賣點。



系列久違新作、多部人氣作品參戰

以匯集新舊經典機械人動畫機體為賣點的SLG策略模擬遊戲，《超級機械人大戰》系列自推出以來便深受玩家喜愛。自2021年的30週年紀念作《超級機械人大戰30》推出後，這款新作是家庭遊戲平台上時隔近4年的最新作品。

超級機械人大戰Y今年登陸Switch

此次《超級機械人大戰Y》帶來了多部全新參戰作品，其中包括大熱的《機動戰士高達 水星的魔女》以及《劇場版Macross Δ 激情的女武神》等。玩家可以期待《水星的魔女》中經典場景的重現，例如那句蘇萊塔·墨丘利那句「逃走只會得到一樣東西，前進的話就能得到兩樣東西」。

《機動戰士高達 水星的魔女》

《機動戰士高達 水星的魔女》

《劇場版Macross Δ 激情的女武神》

以下是確認參戰的部分作品名單：

《超力電磁俠》

《聖戰士登霸》

《機動武鬥傳G高達》

《機動戰士高達 水星的魔女》第一季

《銀河機攻隊 Majestic Prince》

《劇場版Macross Δ 激情的女武神》

《Code Geass 復活的魯魯修》

《三一萬能俠ARC》

+ 1

超限定版內容與周邊

超機戰當中的OG原創機亦是每一集的賣點，Y中的雙主角機「ルーンドラッヘ i／ii」以及3位主角已經有樣睇。

Y中的雙主角機「ルーンドラッヘ i／ii」

以及3位主角已經有樣睇

+ 4

萬代南夢宮娛樂還宣佈，將推出包含多項豪華周邊的「超限定版」，玩家已可通過官方商城「Asobi Store」預訂。以下是「超限定版」的部分內容：1. 遊戲本體／2. 原創機械人模型「ROBOT魂 ＜SIDE OG＞ 龍德拉赫（ルーンドラッヘ）」／3. 原創壓克力立牌／4. 含76首曲目的數位原聲帶下載序號（包含系列歷代音樂）／5. 多項遊戲內特典（將於官方網站公布）

超級機械人大戰Y「超限定版」

《超級機械人大戰Y》製品概要

遊戲名稱：《超級機械人大戰Y》

發售日期：2025年（具體日期待定）

對應平台：Nintendo Switch、PlayStation 5、STEAM

遊戲類型：策略模擬RPG

玩家人數：單人

價格：待定

