遊戲王卡玩家被妻強迫賣卡、離婚二揀一｜網民：卡會升值老婆唔會｜除了Pokemon卡，遊戲王對戰卡也有不少收藏家，日本網民カイバン（X@KAIBAN10）自少收藏遊戲王卡，有天回家後，發現妻子搜出了他精心收藏的卡牌，還將卡套拆除打算賣掉！網民更發現事主被妻子接管家中財政，每月零用比Andy老師的5萬5新台幣更少……二人大吵一場後甚至發展到要長輩介入、考慮離婚的局面。事主上X發文向網民尋求意見：「揀卡定離婚？」



網民支持離婚：卡牌收藏會升值、煩人老婆只會不斷貶值

在留言區的對話中，網民漸漸理清事件前因後果，原來事主妻子已不是首次不滿他玩卡，早在3月初，カイバン已經轉過一次全黑頭像icon，在X發文出清遊戲王卡收藏；但原來這一切都是假的，他並沒有賣掉所有卡，偷偷留下了不少價值較高的收藏，做個樣向老婆交差；所以當妻子搜出卡牌後，才會大動肝火。

日本網民カイバン（X@KAIBAN10）自少收藏遊戲王卡，有天回家後，發現妻子搜出了他精心收藏的卡牌，還將卡套拆除打算賣掉。

每月3萬零用根本不人道

事主又呻其實日常已省吃省用，一個月只有30000日圓零用（約$1545港元／比Andy老師的5萬5新台幣更少…），甚至曾因為生活費不夠要賣卡換錢維持生活，這些卡變相是他的「私己錢」。有網民表示事主假裝出售收藏的做法是弄巧成拙，當初應該三口六面傾清楚自己的立場和低線，協議減少收藏數量，好過說謊被老婆抓到話柄。

有網民表示事主假裝出售收藏的做法是弄巧成拙

但更多網民不同意，認為每個月已定好30000日圓零用錢根本不合理，連一點私人娛樂都不準、做人有甚麼樂趣？不如快快離婚實現財政自由。有網民就表示，其實日本生活費高，不少已婚家庭都是丈夫將人工全數交給妻子管理，每月發3至5萬零用。如果事主收入不足以同時應該生活及娛樂，的確應該減少後者支出。

有網民認為，如果事主收入不足以同時應該生活及娛樂，的確應該減少後者支出。

最後，事主強調自己很愛妻子，接下來將要與女方家長見面，上網發文是希望先尋求意見，希望能找到兩全其美的做法，不用走上卡牌／妻子終極二揀一的末路。



這類人生二選一，當人日漸長大後就時有發生，換轉發生在你身上，又會如何選擇？