AI幾乎無所不能，尤其是各種模擬大師畫風的生成圖，片刻就能將各種劇照、網絡謎因圖轉化成插圖；OpenAI的CEO Sam Altman甚至改用吉卜力風格的X頭像，引發近日X（前Twitter）和Reddit瘋傳 #GhibliStyle #AIGhibli 及各種「AI吉卜力」畫風改圖。甚至有人食住上，在X宣傳即將推出手機 app「Gib」，簡化「吉卜力風格改圖」流程，終令吉卜力忍無可忍發信提控？真相出人意表！



GPT-4o圖像生成能力驚人

原來，這種畫風是來由GPT-4o的圖像生成功能，原來它只限對ChatGPT Plus、Pro和Team訂閱用戶開放。但漸漸有人開發出代替方案，用Grok或Gemini等免費AI工具一樣玩到吉卜力風格AI圖，令到這個風潮可能收拾。

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宮崎駿曾痛罵AI藝術侮辱生命

其實年幾前吉卜力的靈魂、動畫大師宮崎駿已曾痛罵AI藝術是對生命的侮辱，不覺得這種玩法是致敬。如今竟有人公然帶動 #GhibliStyle #AIGhibli 風格改圖，終令到吉卜力出手？3月27日X流傳了一張以「STUDIO GHIBLI,INC.」名義發出的警告信，指控手機 app「Gib」未經授權使用吉卜力創作室的知識版本」，利用這技術做app，在過程中收取廣告利潤。

有人宣傳即將推出手機 app「Gib」，簡化「吉卜力風格改圖」流程。

3月27日X流傳了一張以「STUDIO GHIBLI,INC.」名義發出的警告信，指控手機 app「Gib」未經授權使用吉卜力創作室的知識版本」。

警告信是偽造｜OpenAI急停吉卜力畫風功能

被控侵權的AI畫師 teej（@tj_littlejohn）最初以「AI創作人應該受支持而不是被迫害」為由提出反控。不過，不出一日他的口風已轉承認，原來這封「警告信」是偽造的，並非真正的吉卜力，而當事人 teej 也表示，他的手機 app「Gib」也只是概念、並不會正式推出，當然有網民罵他食熱潮呃流量，最終究竟是否他自導自演就不得而知。

反而，OpenAI方面是意識到當中的版權爭議嚴重，以「太多人玩吉卜力改圖、搞到個server就快燒毀」為理由，即時開始禁止用戶進行「AI吉卜力風格改圖」，兩件事有沒有因果關係，就不得而知了。