SD高達G世代永恆 攻略！開服首抽教學｜《SD高達 G世代 永恆》今日開服（4/16），開Game第一時間當然要刷首抽！今次《SD高達 G世代 永恆》非常佛心，不只是提供無限刷前十抽必出UR機，更可以刪資料後略過教學，2分鐘一次刷首抽。因此，非常建議小課、無課玩家刷完首抽先正式開Game。



刷首抽流程

首次進入遊戲後，要進行一個約十分鐘的新手教學。完成新手教學後，將會有一次必出一部UR機的十連抽，這次十抽可以無限刷，可刷到目標UR才撳確實。之後去禮物盒拿取獎勵（6000鑽+券），進行23連抽，建議盡量在以上33抽內，中到2部 UR 機以上才開始遊玩。

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重刷首抽

如果對首抽結果不滿意的話，只要退到標題畫面，點擊左上角「選單」>「刪除數據」，就可以開始重刷，但記得一定要點擊「略過」，可以跳過新手教學，直接抽機。

推薦首抽機體

SSS 能天使高達



SS 海盜高達X1改、沙薩比



S 鳳凰高達（能力解放) 、風靈高達、獨角獸高達(毀滅模式)



A 自由高達、天鵝高達、NU高達、高達Ez8 、吉姆強襲特裝型



B 高達・巴巴托斯(第六形態) 、敘事高達 A 裝備 、高達

