《SD高達G世代永恆》攻略｜《SD高達G世代永恆》不只是大家以往熟悉的戰棋玩法，加入很多機體差異﹑戰艦和角色的技能，令玩家光是組隊都睇到非常頭痕。同時前期遊戲提供的資源有限，如果以為是一隻隨便衝等於，開Auto掛機的遊戲的話，就完全浪費了這一隻可能是手遊上最好玩的戰棋類遊戲。



1）機體 3 大分類

《SD高達G世代永恆》把機體分為三大類別：攻擊型，是所有類型中攻擊力最高的機體，就算武裝Power一樣，攻擊型的傷害都會是最高；防禦型，每一回合可以支援防禦一次，部分角色可以在45Lv時增加一次支援防禦，主要用來幫主力坦傷害；支援型，每一回合可以支援攻擊一次，部分角色可以在45Lv時增加一次支援攻擊，主要用來補傷害幫主力上MP。

2）幾多UR先開得

由於現時首抽可以 2 分鐘快刷，並共有33抽，因此建議最少要抽到 4 隻UR 才開局（不計算自選）。同時，4隻UR中，要有一隻能天使／沙煞比，以及一隻支援機：風靈／自由／天鵝／鳳凰。

3）首抽方法

可以參考以下文章進行快刷首抽，當中有一個小技巧，就是最後才用10抽必中UR的自選，可以根據 33 抽中了哪些 UR，再用自選揀重複一隻突破，建議優先突破能天使／沙煞比。

4）開發機體

開發機體是《SD高達G世代永恆》很重要的元素，就算有沒有課金都要在開發中獲得不同的系列機體，之後也會有攻略詳情分鐘開發機體元法。以下簡單分享值得投資人的機體：G-3﹑S高達﹑1.5高達﹑風靈高達改修型﹑劍裝厄運﹑全裝甲ZZ高達。

5）支援人員

在隊伍中，玩家可以使用不同的艦隻，用來提升特定單位的能力值，效果與突破一階差不多。但不同的艦隻都有其效果對象，要有指定的標籤的機體，才能獲得能力加成。因此，系列部隊應使用指定該系列的戰艦；自由部隊即使用較泛用的標籤。

6）個人基地

每 3 個小時可以去領取一次道具，當中有升級資源﹑體力等，對前期非常有用的資源。同時，推主線會增加任務角色，每 4 小時可以接角色的任務，同樣也是獲得資源，因此前期建議玩家把重心放在推主線進度上。

7）每日必回5次體力

《SD高達G世代永恆》是一隻非常「農」的遊戲，除了打主線還要農SSR素材，因為體力非常重要。每日玩家可以使用 50 鑽石買 5 次體力，CP值非常高。第6次開始就要使用 100 鑽可，無課玩家不建議買。

8）士氣系統(MP值)

戰鬥中機體會因為 MP 值已增加傷害，部分角色有技能可以增加MP。MP一共有 12 格，分 4 個階段：一般(0-3格)﹑強勢(7-4格) +10%傷害﹑超強勢(8-11格)+20%傷害﹑超一擊(12格)+30%傷害。