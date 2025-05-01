SD高達 G世代永恆｜Seed Astray Boss關攻略　紅色高達Debuff神機

SD高達 G世代永恆 攻略｜《SD高達 G世代永恆》推出 Seed 系列更新後，迎來大量的新內容，Seed Astray 活動關的 Boss 挑戰，更可以一口氣取得大量的資源，以下分享金迷惘、藍迷惘兩關 Boss 挑戰的打法概念，上次活動取得的紅色高達更成為重點。



記者測試兩場的戰力發現，戰力高於兩關 Expert 的戰力建議的話（18萬、20萬），基本上是可以Auto過，因為這次不需要3星，只要過到之後就能一直略過。但如果剛入坑，或戰力不推上20萬的玩家，就可以參考以下打法。

陣容上需要配置一部2次支援防禦的盾機，如巴巴托斯、敘述高達，亦可放兩部SSR盾機，然後針對攻擊機的武裝類型放支援機落Debuff，當中包括紅色高達、天鵝、風靈用來減防。其他位置可全放攻擊機。

+ 3

兩關 Boss 的打法其實大同小異，都是中心為 Boss 機，周圍放一些「卒仔」。用以上的配置的話，其實只要在第一回合用3動機先處理部分「卒仔」，支援機行到可以攻擊到 Boss 的位置後待機，這裡就是紅色高達發揮作用的時候，利用六格攻擊距離，一次過把場上的支援機 Debuff 效果打到Boss上，再用攻擊機磨血，重覆以上方法，兩Round就可以打完。最後記得把輸出主力放到最近Boss，同時放在盾機支援防禦範圍內。