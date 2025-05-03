玩具迷必去聖地！萬代 TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT 熱血開催！即場睇最新Metal Build、星矢合金展品｜作為一個駕駛萬能俠和高達長大的玩具魂，這星期各位玩具迷第一時間要衝去啟德AIRSIDE，去TAMASHII NATIONS期間限定店買買買外，更要一睹最新Metal Build Z Gundam、他媽哥池變型合金的真身。另外，本次的期間限定店會發售多款特別版及TAMASHII NATIONS STORE限定品呀！



史迪仔亂入海港城｜天空平台7米巨像．天星碼頭打卡位滑浪玩沙

打卡點：震撼的鐵之城！全高1.8米鐵甲萬能俠

一踏進場館，那硬核的氣場簡直讓人腿軟！全高1.8米的鐵甲萬能俠立像佇立在中央氣勢磅礴，還有Mazinger Z「鐵甲飛拳」裝置，最少影返十張八張相放到社交平台炫耀一番！

TAMASHII NATIONS POP-UP玩具展啟德熱血開催

TAMASHII NATIONS POP-UP玩具展啟德熱血開催

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【限定商品】STORE限定版獨家發售，錢包君準備就義！

這次限定店的第三大看點就是那些珍貴的TAMASHII NATIONS STORE限定商品！平時要在東京秋葉原、上海或紐約才能買到的稀有限定品，這次全部齊集啟德！除了已經上市的Metal Build Z高達，特別推薦「METAL BUILD GUNDAM EXIA -STORE LIMITED EDITION-」，以及5月中開售的「CHOGOKIN HELLO KITTY -STORE LIMITED EDITION-」將可愛與機械完美結合，質感超高，以及「聖衣神話EX天馬座神聖衣星矢」，那閃亮的特殊塗裝簡直讓人窒息……

毫不猶豫掏空錢包大叫：Shut Up And Take My Money！

5月中開售的「聖衣神話EX天馬座神聖衣星矢」

「METAL BUILD GUNDAM EXIA -STORE LIMITED EDITION-」

5月中開售的「CHOGOKIN HELLO KITTY -STORE LIMITED EDITION-」

45周年特別色ROBOT魂RX-78-2高達。

率先睇Metal Robot魂版GQuuuuuuX

活動資訊一覽｜參觀攻略大公開

日期：2025年5月1日至5月31日

營業時間：星期一至日 11:00–21:00

地點：啟德協調道2號 AIRSIDE L404



TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT in AIRSIDE 於2025年5月1日起至31日開放，每日營業時間為11:00至21:00，位於啟德協調道2號AIRSIDE L404。我強烈建議大家一大早就前往排隊，因為限量商品絕對會秒殺！

