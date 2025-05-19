Switch 2免費升級｜寶可夢朱紫 Mario 薩爾達11款名作高清化+遊戲分享｜任天堂新主機Nintendo Switch 2 將於6月5日發售，不少人都擔心優輪沒有足夠遊戲支持，但少年你太天真了！Switch 1代大量名作如《寶可夢朱紫》、《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐奧德賽》，多達12款 Switch 舊game 已完成「Switch 2化」，只要在6月5日起進行免費更新，即可在享受高清流暢畫質，以及GameShare多人同玩遊戲。



點先可以免費升級？

想享受今次更新，首要當然是擁有相關遊戲（實體或DL版均可、在Switch 2 首次購買也可以），之後將Nintendo Switch 2連接到互聯網，即能執行系統更新，之後就能夠為特定遊戲下載免費更新，當中可能會改善圖像，又或是增加GameShare多人分享遊戲，內容根據不同遊戲而定。

Switch 2 vs Switch 1 畫面比拚｜《霍格華茲的傳承》截圖對比

GameShare是甚麼？

有別Switch 1代如要多機連線同玩，所有玩家都需要擁有自己1套主機+遊戲；Switch 2 全新GameShare功能，只需要1人擁有盒帶，即可讓其他沒有卡帶的主機加入遊戲。留意GameShare模式進行時需連接互聯網、並擁有Nintendo Switch Online會員資格。不過任天堂提供免費試玩至2026年3月31日，此後就要付款成為Nintendo Switch Online會員才能享用服務。

更新遊戲列表

《New Super Mario Bros. U Deluxe》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。

《New Super Mario Bros. U Deluxe》

《寶可夢 朱》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。

《寶可夢 朱》

《寶可夢 紫》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。

《寶可夢 紫》

《超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。《狂怒世界》模式除對應上述升級，更支援HDR顥示。GameShare支援最多四人同玩《3D世界》；《狂怒世界》則可兩人同玩：一人控制Mario，一人控制庫巴Jr.。對應本地共享或通過GameChat在線共享。

《超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界》

《超級瑪利歐奧德賽》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。《狂怒世界》模式除對應上述升級，更支援HDR顥示。GameShare支援2人同玩：一人控制瑪利歐，另一人控制帽子精靈凱比。

《超級瑪利歐奧德賽》

《薩爾達傳說智慧的再現》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。《狂怒世界》模式除對應上述升級，更支援HDR顥示。

《薩爾達傳說智慧的再現》

《薩爾達傳說：夢見島》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。NDS2主機屏幕幀率提升，動作更加流暢。《狂怒世界》模式除對應上述升級，更支援HDR顥示。

《薩爾達傳說：夢見島》

《前進！奇諾比奧隊長》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率並支援HDR。GameShare支援兩人同玩任何關卡，對應本地共享或通過GameChat在線共享。

《前進！奇諾比奧隊長》

《ARMS》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率並支援HDR；在3名或更多玩家一起遊玩時幀率提升，動作更流暢。

《ARMS》

《靈活腦學校一起伸展大腦》

GameShare支援最多四人進行派對模式，對應本地共享或通過GameChat在線共享。

《靈活腦學校一起伸展大腦》

《世界遊戲大全51》

GameShare支援最多四人同玩34款遊戲，對應本地共享或通過GameChat在線共享。

《世界遊戲大全51》

《附帶導航！一做就上手第一次的遊戲程式設計》

NDS2主機屏幕或連接4K高清電視時提升分辨率。支持Joy-Con 2滑鼠遊標控制。