Switch 2 vs Switch 1 畫面比拚｜因DEI 蝕到就快倒閉的華納遊戲，急急將近年唯一大賺的《霍格華茲的傳承》移植至Nintendo Switch 2。雖然此作已推出Switch 1代版本，但礙於舊機硬件能力不足，作品劣評如潮。如今華納即時送出新舊比較畫面比較片段，果然新一代Switch非常適合第三廠作多平台移極作品，無論是畫面對比度、細膩度、流暢度都大幅提升，希望在6月5日與 Switch 2 主機同日推出時，會吸引到玩家入貨。



Switch 2 霍格華茲的傳承 短片對比1代舊版畫質｜流暢度全面升級

Switch 2 霍格華茲的傳承 短片對比1代舊版畫質｜流暢度全面升級

《霍格華茲的傳承》根據J.K.羅琳名作小說《哈利波特》中的魔法學校霍格華茲為舞台打造，是一款開放世界動作RPG，玩家可在熟悉但卻又全新的場景中體驗魔法冒險。回說此YouTube影片，使用了左右分割畫面去對比Switch 1/2 代兩版本，的確「唔比由之可、一比不得了」，視覺上的差距可說非常明顯，Switch 2版不單止畫質與表現大幅提升，還追加了原版沒有的新功能，例如以動態感應控制瞄準拖法、以掃把飛行，更支援Joy-Con 2嘅滑鼠模式操作。

Switch 2 霍格華茲的傳承 短片對比1代舊版畫質｜流暢度全面升級

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很多人都指Switch 2 不過是將畫質和性能提醒，沒有太多新的賣點。不過一部手提+家用兩用的遊戲機，既有獨家任天堂遊戲，第三廠又終於可以無痛移植大作，睇完片又的確覺得幾吸引。《霍格華茲的傳承》Switch 2版預定6月5號隨主機同步發售，不過留意港台地區的中文版發售日未定。