Switch 2 首賣抽選及試玩會備受矚目，日本方面兩次買機抽選都好多人落選，成為X上的熱門話題。在早前母親節晚間，一位使用日文、自稱是白血病兒子的母親，請度任天堂提供優先購買權被拒，她批評任天堂態度冷漠，引來不少網民同情，但當討論引發大量熱議後，卻有人認出事主實為中國人，並指她是利用兒子病情求福利的「慣犯」，口風一轉撐任天堂做法公正。



絕症兒中國母求優先買Switch 2遭拒｜任天堂：不會為任何人提供特權

早前日本X (Twitter）用戶 @xian_lin_327 發文，指希望患有白血病的兒子能率先體驗6月5日發售的任天堂新遊戲主機 Nintendo Switch 2，但自己及丈夫均在認購抽籤中落選，於是向任天堂客服X要求給予優先購買權。任天堂客服回文拒絕，表示對小朋友病情表示同情，但並不會為任何人提供優先購買特例。事主指責任天堂回應不禮貌且缺乏人情味，引來不少網民同情支持。

早前日本X (Twitter）用戶 @xian_lin_327 發文，指希望患有白血病的兒子能率先體驗6月5日發售的任天堂新遊戲主機 Nintendo Switch 2

任天堂客服回文拒絕，表示對小朋友病情表示同情，但並不會為任何人提供優先購買特例。

口風一轉｜網民：她不止一次藉兒子病情求福利

不過後來討論口風一轉，有網民發現該母親，早於2020年已向Softbank創辦人孫正義請求提供資源、又以病情為由要求網紅Hikakin為兒子拍片。網民根據事主X日常發現，其兒子病況看來是真實的，但就有人認為這類「駁同事、求福利」的做法不應成為習慣。

該母親被發現常以兒子病情求福利，比如要求百萬網紅 Hikakin 為兒子拍打氣片。

寫日文時扮弱者｜中文留言兇狠

再者，有人發現 @xian_lin_327 有時會使用中文與台灣網民辯論台獨、台灣領土等政治問題，斷定事主為中國內地人士。而且投訴任天堂客服不禮拜的事主，對台灣網民的文筆相當不客氣，與她就任天堂事情中扮成受害者、弱者的身份有落差。

有人發現 @xian_lin_327 有時會使用中文與台灣網民辯論台獨、台灣領土等政治問題，文筆相當不客氣。

日本貨被中國人搶購一空｜形像差不應再求特權

加上日本一直存在各種物資，包括並不限於玩具模型、遊戲主機等產品，被中國「排隊黨」搶購後再高價轉售的「買佔」問題，早就對中國人印像極差，引至不少網民讚同任天堂判斷合理：任何人都不應該因為特殊理由跳過抽籤獲取Switch 2，也不應給予外國人優待。

媽媽圍爐不成反被指利用兒子病情求福利，引來大量日本網民批評，事主已將X戶口改為不公開。不知各位香港網民，對事件又有甚麼睇法？