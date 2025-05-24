SD高達G世代永恆｜大師聯盟陣容攻略　盾機逆襲！SSR打贏滿突課長

SD高達G世代永恆 攻略｜《SD高達G世代永恆》終於更新了PvP玩法「大師聯盟」，新模式推出後即引起大量玩家討論，並非常受歡迎。一講到手遊PvP，很多人第一時間就會想到課長屈機，但大師聯盟同時滿足到課長，又為無課和微課玩家提供生存空間。以下分享一套組隊心得，就算用 SR 機也能打上大師！



大師聯盟的玩法，是在一個賽季內，盡可能打上大師，並在大師級別打到15萬分，就能獲得賽季最高獎勵。每個積分分區都會有五個對手，每個對手可以挑戰5次，5個對手合共的分數滿足要求就能提升Ranking。另外，每日有三次刷新一名對手的機會，可以用在真的打不過的對手身上。而打夠15萬分後，基本上就是等賽季獎勵和下一個賽季。

陣容概念

由於每個賽季都會有部分標籤會得到加強，Season 0就是「主角」、「勁敵」兩個標籤的機體屬性+20%，等於突破1，因此陣容需要圍繞着持有這些獲得增強標籤的機體上（除了UR機滿突課長）。另外一點是，必須要配合艦的加成，如莉古絲的「一擊必殺」標籤，空接等於2突，因為隊中的5部機，都盡量能獲得艦的加成。只要同時滿足以上兩個Buff，就算使用未突破UR機，甚至滿突SSR、SR機都會比對手強。

盾機、支援駕駛員掘起

1由於大師聯盟是系統自動行動，根據機動性+反應力的數值，決定機體移動的先後次序。因此，如果只把最高攻擊力的機體放出來，很有可能會因為先後手已直接被秒殺。有見及此，陣容中建議可以放2～3部盾機（特別是1號位），駕駛員最好有兩次支援防禦。另外2～3部，可以放攻擊機，但駕駛員選擇支援攻擊角色，可以在盾機防攻擊時，無損在背後輸出。

記者實測用17萬戰力，打贏22萬戰力，5部機全滿突的陣容，成功打夠15萬分。陣容組法正是用以上策略，由於使用「一擊必殺艦」和考慮「主角」、「勁敵」標籤，攻擊機除了一部無突破的突擊自由外，選擇了開發機-SR自由高達，SP化和技能全lv5的情況下，成為MVP，打出比限定UR突擊自由更高的傷害。其他在 Season 0表現出色的非UR機體包括超級亥伯龍高達、S高達、迷惘高達紅色機、SR自由高達。