Pokemon TCG Pocket異次元危機 擴充包深度評測：爆肌蚊ex、露莎米奈領軍究極異獸撼動戰局｜寶可夢卡牌遊戲手遊《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱PTCG Pocket）最新擴充包「異次元危機」定於5月29日登場，此次擴充包以「究極異獸」為主題，將可能顛覆一直以來的卡牌強弱排序，提供了更多新戰術，一齊來睇睇各款卡牌的能力的潛力與影響。



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封面主角：爆肌蚊ex 與 鐵火輝夜的究極連攜

作為擴充包的封面寶可夢之一，「爆肌蚊ex」無疑是本次的焦點，140HP不上不下，重點在於第二招「肌動節拍」，120點傷害不俗，但要留意無法連續使用，建議可用「化石」系列卡牌，配合「撤退」及重置來連續出招。又或者配合另一張新卡鐵火輝夜（Celesteela）使用。

爆肌蚊ex（Buzzwole ex） HP： 140（草屬性，基礎寶可夢ex） 第一招「出拳」： 兩顆無色能量，造成30點傷害。 第二招「肌動節拍」： 一草二無色能量，造成120點傷害。但在下個自己的回合，這隻寶可夢無法使用「肌動節拍」。



爆肌蚊ex

鐵火輝夜（Celesteela） HP： 120（無色屬性，基礎寶可夢，「究極異獸」） 特性「究極推進器」： 在自己的回合時可使用1次，將自己的戰鬥場的「究極異獸」與備戰區的「究極異獸」互換。這張卡根本是專為「爆肌蚊ex」的招式而設，玩家可以在「爆肌蚊ex」使用「肌動節拍」後，利用「鐵火輝夜」的特性將其換至備戰區，之後再讓「爆肌蚊ex」重新回到戰鬥場。



鐵火輝夜

其他值得注意新卡：

毒系新卡：虛吾伊德／四顎針龍

虛吾伊德（Nihilego）本身為水系，但擁有「加強毒性」特性， 只要這隻寶可夢在場上，對手的戰鬥寶可夢受到中毒的傷害會增加10點！而招式「新異浪潮」除了造成30點傷害，更會使對手的戰鬥寶可夢中毒。



虛吾伊德

四顎針龍（Naganadel）是惡屬性／1階進化寶可夢。招式「魔液奇毒」僅需一顆能量就能造成40點傷害，並使對手的戰鬥寶可夢中毒。



四顎針龍（圖左1）

高傷害之選：惡食大王ex／砰頭小丑

惡食大王ex（Guzzlord ex）HP高達170，是一卡基礎寶可夢ex卡，「重斤碾核」30點傷害不高，但有附加效果：擲硬幣直到出現反面，將對手的戰鬥寶可夢身上附加的能量，依照正面出現的次數丟棄。儲夠四顆惡能量還有第二招「暴君黑洞」： 有120點傷害。



惡食大王ex

砰頭小丑（Blacephalon）為火屬性基礎寶可夢「究極異獸」，招式「驚爆頭」需要三顆火能量，造成對匪130點傷害，但自己也會受到70點傷害，由於它只有100HP，是一張高風險高回報的卡牌。



砰頭小丑

快攻輔助：卡璞鳴鳴ex

卡璞．鳴鳴ex（Tapu Koko ex）為雷屬性基礎寶可夢ex ，快攻能力很強，它的第一招「等離子飆風」可造成20點傷害。從自己的棄牌區選擇1張「雷」能量卡，附於這隻寶可夢身上，能量填充能力優秀，之後儲夠3粒雷能量即能使用第二招「音速伏特」造成90點傷害。



卡璞．鳴鳴ex

燈罩夜菇（Shiinotic）為超能力屬性精靈，特性「發光」可在自己的回合使用1次，從牌庫抽出1張寶可夢卡加入手牌。



燈罩夜菇（右1）

支援者卡：露莎米奈

今次的支援者角色牌組中，以「露莎米奈」潛力最大，其效果為選擇自己1隻「究極異獸」，從自己的棄牌區隨機抽出2張能量卡，附於該寶可夢身上。（只限對手已經獲得獎賞卡時才可使用）

支援者卡：露莎米奈

活動限定卡：究極奈克洛茲瑪ex／毒貝比

隨新擴充包上架，6月上旬「單人對戰」將有新的典卡牌包A-9 掉落活動，有機會獲得：究極奈克洛茲瑪ex，其第二招「Shoegaze」需2超／2鋼能量，除造成120點傷害，可同時將雙方牌庫頂端5張卡丟棄。

活動限定卡：究極奈克洛茲瑪ex

另一張毒貝比（Poipole）的招式「2-Step」：只需一顆超能量，擲2次硬幣，造成正面出現的次數x20點傷害。