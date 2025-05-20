Switch 2香港體驗會實況｜《香港01》早在4月初已參加了東京舉行的Nintendo Switch 2 率先體驗活動，早前再參加了灣仔會展舉行的Switch 2香港體驗會，拎起Switch 2 實機用 7.9吋大芒玩《Mario Kart World》、試下全新Joy-Con 2 磁吸手掣扣得實唔實、全新滑鼠操作好唔好用。



在5月17日，記者同香港偶像女團「夜瑠☆エピファニー」成員Miyabi一齊入場打機，Miyabi話自己比較遲買Switch，部OLED機成日被人話屏幕很大，但將Switch 2 拿上手後，才知道甚麼是「大芒」，它用女仔手掌對比，新機闊度足足有兩隻手掌般長。

夜瑠☆エピファニー：IG

記者同香港偶像女團「夜瑠☆エピファニー」成員Miyabi一齊入場玩Switch 2

將Switch 2 拿上手後，才知道甚麼是「大芒」

Miyabi 不是硬核機迷，但分別以4K大屏幕和Switch 2 的 7.9“ 屏幕打全新作《Mario Kart World》，都發現畫面更加漂亮，多玩家一起使用道具時特殊效果四起，畫面依然流暢；她在第一次玩已經由24位排頭上到第1位，原來是個女車神。

分別以4K大屏幕和Switch 2 的 7.9“ 屏幕打全新作《Mario Kart World》

記者就負責用NS2主機試玩《Mario Kart World》，覺得屏幕密度真的高了很多，屏幕像素由現行的720p提升至 1080p (FHD) ，而且仲有 120fps 的螢幕更新率，就算「聞芒」都冇起格仔，而且以前手提mode的frame數不足問題都已解決。

《Mario Kart World》8車對戰完全唔LAG

《Mario Kart World》8車對戰完全唔LAG

最後就玩了《超級瑪利歐派對 空前盛會 Switch 2 Edition》，是為Switch 2 特別改良版本，有不少game改用全新的JOY-CON 2 手掣滑鼠模式進行（亦可用回基本操作）。記者覺得滑鼠模式在《超級瑪利歐派對》中的效果比在日本玩輪椅籃球《Drag x Drive》更爽，不會有「為操作而操作」的感覺，令玩家更投入各種mini game。

《Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition》的操作又有點不同，左手Joy Con 2 是正常手握，利用stick前後左右移動。其實SL/SR、ZL/ZR 四個按鍵都大粒了、更加好按。不過這game本身的操作有點複雜，有時要當成滑鼠去操作準星射擊，有時又要變回一般操作法，令人覺得直接用雙手掣操作更簡單。

《Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition》可以用滑鼠瞄準。

《Metroid Prime 4 Beyond - NS2 Edition》左手Joy Con 2 是正常手握，利用stick前後左右移動，右手則當成mouse，最初腦袋是轉換不到，操作有點「kick」。

今次Nintendo採用了抽籤形式選出幸運兒參加體驗會，嚴格控制入場者數量，而且入場就可以跟號碼入座，完全不用排隊馬上玩一次《Mario Kart World》，之後再進入試玩區，以 QR code 預約時段試玩其他遊戲，所以近2小時的體驗活動幾乎不用排隊，約可玩到2至3個遊戲，真的非常細心及為機迷著想。

Switch 2預購香港區抽籤開始｜教你查是否合資格抽機、取貨有限制

最速上手試Switch 2主機

首先當然先去摸一摸 Switch 2 主機，雖然話屏幕由6.2 吋大幅提升至 7.9 吋，但厚度依然維持13.9mm，拿上手後覺得重量比例比上代機更平均，而且兩個手掣組合得更穩定，手感更紮實。

Switch 2 主機屏幕由6.2 吋大幅提升至 7.9 吋，但厚度依然維持13.9mm，重量比例比1代機更平均。（鍾世傑 攝）

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今次試玩會可以親手體驗拆開Joy-Con 2的過程，感覺比1代的Joy-Con更方便、更穩固，而且機背有一個按鍵，要一直按實才可以拆掣，所以不必擔心磁吸式連接會易甩。

最喜歡其實是機頂新增的USB-C插，終於可以一邊玩一邊充電。（鍾世傑 攝）

場內還展示了新的第2代Switch Pro Controller 2，以及針對 GameCube 遊戲而設的專用手掣。時限關係記者只排隊玩《Donkey Kong Bananza》試了Pro 2手掣，發覺機身重量 更平均，手感沒舊版那麼厚，按鍵依然實淨，不過兩邊手柄位背後原來加了兩組按鍵，握持感有點不實在，需要時間適應。

12款Switch 舊game有高清更新

Nintendo Switch 2 操作上跟第1代幾乎沒有分別、玩家能無痛升級，硬件性能提升後操作就更暢順，單是畫面絲滑又有速度感的《Mario Kart World》（同步6月5日發售）、四圍跳四圍轟爆到七彩的《Donkey Kong Bananza》（7月發售）。而且Nintendo宣布了新機發售後，首批有12隻1代舊作會有高清更新，如果你已經擁有以下遊戲，在Switch 2 運利時就會自動高清化。

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Nintendo Switch 2 操作上跟第1代幾乎沒有分別、玩家能無痛升級