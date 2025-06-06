Switch 2 Nintendo Switch Online個人、家庭Plan收費+服務整合｜Switch 2開賣首日出現大排長龍買機的情況，就算首波遊戲看似不夠製造熱潮，但仍不阻Nintendo粉絲第一時間入手新主機的決心。與 Switch 一樣，想 Online 玩最新的「孖車」就要先訂閱 Nintendo Switch Online，如果是剛由 Switch 2加入 Nintendo 主機的玩家，可以參考以下 NSO 港、日Ser 收費，再決定在哪一個地區開通。



NSO的主要作用是線上遊玩，所有的線上連線都需要有 NSO 會員才能使用，因此除非只玩單機遊戲，不然 NSO 可說是必須。不講港、日Ser，NSO都有個人和家庭計劃兩種選擇，家庭計劃最高支援8名玩家。

買唔買擴充包？

NSO的個人、家庭計劃中，都有一個價格是連同擴充包一同訂閱，而擴充包主要的功能是可以遊玩 N64 的遊戲，以及部分 Switch 遊戲的DLC使用權，當中包括《瑪利歐賽車8 豪華版》、《集合啦！動物森友會》、《Splatoon 2》，如果玩家不遊戲以上遊戲，或對擴充內容沒興趣的話，其實無需訂閱擴充包。

日本平啲？

1很多人為了節省開支，會選擇夾家庭 plan，而其實使用日本地區的 Nintendo 帳戶，在日本訂閱 NSO ，計算匯率後比香港區更便宜，個人計劃只需約$136/年；家庭計劃只需約$245/年。同時，由於 Switch 遊戲沒有鎖區，因此就算用日本的 NSO，也不會影響線上遊玩。