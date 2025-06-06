Switch 2驚世開箱災情慘劇｜粉絲喜迎新機 卻慘遭「釘」穿螢幕

Switch 2驚世開箱災情慘劇｜萬眾期待的Nintendo Switch 2終於面世，全球遊戲迷翹首以待，準備投入嶄新的遊戲體驗。然而，這場盛大的「開箱派對」卻在美國紐約的某一角，演變成一場令人哭笑不得的「災難現場」。多位心急如焚的玩家，在打開珍貴的Switch 2包裝後，赫然發現新機的螢幕竟被無情地「釘穿」！這背後的元兇，並非什麼外星病毒或設計缺陷，而是一張平凡不過的「店舖收據」——準確來說，是被牢牢地釘在盒子上的收據！



Switch 2一開賣，外國竟然發生令人意想不到的「災情」

新機變「殘機」：訂書機的荒謬暴行

想像一下，你排隊數小時，終於抱得美人歸，急不及待地撕開包裝，卻發現陪伴你未來數年的遊戲夥伴，螢幕上多了一道無法磨滅的「印記」——那是訂書機的傑作。根據外媒IGN的報導，多宗Switch 2螢幕損壞的個案，均指向店舖職員在包裝盒外部，將收據以訂書機固定，而這致命的一釘，恰好穿透了薄弱的紙盒及保護套，直達主機的脆弱螢幕。

6月5日不少外國玩家於遊戲店購入Switch 2，店鋪為方便直接將收據釘在盒上（圖片來源：X）

這番景象，簡直是魔幻現實主義的最佳演繹。一台代表著尖端科技的遊戲主機，竟然敗於最原始的辦公室文具之下，這不得不令人拍案叫絕，然後再為受害者掬一把同情淚。不少受影響的玩家，在社交媒體上分享了他們「血淋淋」的開箱照片，從照片可見，訂書機的釘子深深地嵌在螢幕上，留下不可修復的損傷，讓原本興奮的心情瞬間跌入谷底。

罪魁禍首：GameStop的「獨特」服務？

這場前所未有的「釘穿螢幕」事件，似乎並非偶發。報導指出，多宗個案的源頭，都指向紐約史丹頓島（Staten Island）的一家GameStop門店。該店在Switch 2發售當日舉行了午夜首發活動，吸引了逾百名玩家通宵排隊。究竟是店員的「創意」使然，抑或是倉促混亂下的無心之失？外界眾說紛紜。

GameStop店員為方便將收據直接釘在盒上

竟然空穿盒面，直接釘入機面，不少玩家的主機未開始玩便已經壞屏

當午夜的鐘聲敲響，門外數百名粉絲如猛虎出閘般湧入，店員為了加快交易流程，或許採取了這般「高效率」的收據固定方式。然而，這種「效率」顯然是以犧牲產品完整性為代價，更為無辜的玩家帶來了無盡的煩惱。

脆弱的包裝設計是「幫兇」還是「替罪羊」？

除了訂書機這個「頭號兇手」外，Switch 2的包裝設計亦被推上風口浪尖。據受影響玩家反映，Switch 2的包裝盒僅由薄薄的紙板構成，主機則被包裹在一個「不堪一擊」的塑料膠袋內，幾乎沒有任何緩衝保護。這種「節約成本」的包裝策略，在面對訂書機的尖銳攻擊時，顯得束手無策。

當然，包裝的輕薄化是科技產品的趨勢，旨在減少環境負擔及運輸成本。但在此次事件中，它的確成了「幫兇」。若包裝能提供多一丁點的緩衝空間，或者採用更為堅固的材料，或許能為無辜的螢幕爭取到一線生機。

面對鋪天蓋地的投訴與質疑，作為事件的兩大關鍵方——任天堂（Nintendo）與GameStop，目前仍未作出任何公開回應。無疑，對於這些滿懷期待卻慘遭打擊的玩家而言，他們最渴望的，是能夠獲得妥善的售後處理。

消息來源：Oadhan@X