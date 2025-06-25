SD高達G世代永恆｜6~9月更新情報！Destiny登場　3活動＋4主線關

《SD高達G世代永恆》昨晚（24日）官方進行了約一小時的直播，公開了 6～9 月遊戲大量更新內容，包括 6 月 30 日推出的「Seed Destiny」和「馬沙之反擊」的主線關卡，以及大量開發機體和新蛋池的情報。新的活動和關卡情報，以下幫各玩家整合睇清：



Seed Destiny﹑馬沙之反擊

首先最快會更新的內容，將會是 6 月 30 日的「Seed Destiny」和「馬沙之反擊」主要關卡追加，官方同步分享了兩關的可開發單位，包括命運高達﹑M1異端高達﹑夜鶯﹑Hi-V 高達等。而新的蛋池也會在同一推出，可是沒有玩家期待的命運高達EX，取而代之的是 Hi-V 高達EX 和威力型脈衝高達EX。

30日的新內容還未完結，同日更會再推出新的「強敵襲來」活動，登場單位是命運型脈衝高達和全裝甲型百式改。

7～9 月故事事件

未來三個月會推出的故事事件，分別是：雷霆宙域 December Sky﹑SD高達外傳 自護萬歲﹑鐵血孤兒 月鋼。官方也同步分享了以上三個故事事件的可開發單位，最令玩家驚喜的應該是會推出SD高達外傳機體，僧侶太空坦克的外型放在遊戲中與突擊自由大戰的畫面非常滑稽。

7～9 月事件活動

另外，除了新的故事外，還有新的事件活動會在這期間推出，包括上面提到的「強敵襲來」，以及Map Event -02，還有一個全新的活動，稱為「Generation Tower East」，暫時未公開玩法，但有可能是考慮玩家倉庫深度的活動，不重置機體HP﹑EN 的狀態打塔。

其他更新

新增 BGM 切換功能，之後玩家可以在系統中，更換角色出擊時的 BGM，這有可能是之前在問卷中提到的課金功能。在結尾時，也公開了商品連動，玩家買 GFRAME FA 的模型後，內附一條可以在遊戲兌換 SSR 甘恩改的序號，相信未來會有更多與實體商品連動的活動。