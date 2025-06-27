高達對戰卡GUNDAM CARD GAME七月中上市｜大家都應該知道，近年年輕人打對戰卡：Pokemon Card、海賊王卡的熱潮，比買模型玩具更盛。但想不到，原來《高達》這個超強IP，已近10年沒有更新其「對戰卡牌遊戲」。BANDAI在2025年初終於公開全新系列「GUNDAM CARD GAME」，第一彈將在7月中全球同步上市，香港區在6月27日至7月1日國慶假期期間，在奧運站奧海城2期有大型試玩活動，同場又有模型製作班，以及精美的高達模型、人咁高RX-78立像，放假可以去參觀一下。



RG閃光高達模型開售｜即睇Shinning Gundam 超勁可動、爆甲效果圖

滿戰略性的高達對戰卡

上文都提過，萬代由年初已經開始力谷高達對戰卡GUNDAM CARD GAME，早前還有一批玩家申請到事前試玩卡組，比如YouTuber Yuna仔都是其中一位。多得E人Yuna carry記者仔去奧海城學玩「GCG」，原來玩法很簡單，大既就是要集合基地（比如木馬號）、機動戰士（比如高達、渣古）、駕駛員（比如阿寶、馬沙）等等，互相以回合制去發動戰鬥單位，攻擊對手的「護盾卡」，直到對手的「護盾」數值為0再作終結一擊，即為勝出。

+ 1

高達GQuuuuuuX 12｜5理據證GQX體內是阿寶、一幕惡搞古谷徹不倫照

成功參加活動｜有機會拎4款限定版戰鬥卡

高達對戰卡的特色是機種、人物豐富，又以不同戰鬥風格分成5大色系（比如重視回復、特化快攻等等），同一套牌大家能玩出自己的戰鬥特色。當然，還有大量精美的機動戰士、角色插圖，隱藏卡牌吸引你收集，相信推出之後一定會引起熱話。如果你都對高達對戰卡GUNDAM CARD GAME有興趣，由6月27日至7月1日，可以去奧海城二期參觀，體驗其戰略魅力。成功參加今次活動，更有機會得到4款特別圖案卡！

參加今次活動，有機會得到4款特別圖案卡！

除了卡牌，今次活動場地內還展示了5cm高戰棋新系列《GUNDAM ASSEMBLE》，現時它的玩法未公開，不過可以當作GUNDAM CARD GAME的工具，在卡牌對戰時混合使用。這系列有點像美國的《戰鎚40000》系列，需要動手上色「油兵仔」，場內有3款已上色的完成品展出。

利用信和集團商場app《信和集團- S⁺ 獎賞》預約今次高達卡遊戲活動，包括：GUNDAM CARD GAME 牌組體驗、GUNDAM ASSEMBLE 塗裝體驗及高達模型教室，,參加者完成體驗後可以獲得紀念品一份。透過 S+ REWARDS 手機應用程式換領指定活動名額的參加者，更可獲得獨家額外活動限定卡。