RG 1/144 閃光高達（RG Shinning Gundam）將於6月28日發售，如無意外在星期五／六香港就買到；RG 閃光高達除了擁有跟 RG 神高達一樣的超高可動能力，更獨有「爆甲」變身為Hyper Mode的玩法，真的很吸引，相信又會出現新一輪搶購熱。但天氣那麼熱，大家未必會為了搶購一盒模型而趕到汗流浹背；不如先來看看BANDAI在產品發售前公開的一批最update官方相片，睇圖當買。



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經典角色重現RG系列

來自《機動武鬥傳G高達》的經典機體「閃光高達」，是主角杜門·卡遜在劇集前半段駕駛的新日本「Gundam Fight」代表機體，繼RG God Gundam 後，如今連閃光高達也加入RG模型系列陣容。包裝設計採用RG系列的經典構圖，左側展示機體頭部特寫，可清楚見到閃光高達獨有的雙層面具內層的紅色「鬼面罩」，右側呈現全身造型，營造出強烈的視覺衝擊力。

RG 閃光高達模型包裝

技術革新突破傳統

這款「RG 1/144 閃光高達」最大特色在於追求全身可動機構的極致表現。模型實現了包含頭部在內的無需更換零件「超級模式」變形功能，徹底追求人體動作的真實感。透過採用專為可動性最佳化的骨架結構，讓模型能夠呈現更加柔軟自然的姿態表現。

RG 閃光高達模型

RG 閃光高達模型周末派貨｜即睇超勁可動及爆甲效果圖輯

此外，模型的頭盔、面具、膊甲、前臂、小腿、腳板部份均有雙層設計，可以重現劇中的「Hyper Mode」強化模式。

重現劇中的「Hyper Mode」強化模式。

豐富機關展現細節

在機關設計方面，肩部護甲的展開動作以真實質感和精細細節呈現。腿部護甲展開時會連動露出內部推進器，手臂護甲則搭載拉伸與展開雙重機關。腳尖向前延伸的同時，踝部護甲向後旋轉，大幅提升模型的穩定性。

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完整配件與發售資訊

武裝配件包含兩種光束劍，以及包括「閃光掌」在內的豐富表情手部零件組。模型還附贈膠貼貼紙，增添細節表現。

「RG 1/144 閃光高達」預定於2025年6月28日正式發售，售價為3,850日圓（含稅）。對於高達模型愛好者而言，這款結合經典角色與現代技術的作品，無疑將成為收藏的重點目標。