Labubu熱潮已過？二手價狂跌7成．泡泡瑪特股價7月初又次大跌｜近年香港人齊搶Chiikawa、Labubu、Crybaby，公仔值錢過炒波鞋、炒股票。不過自5月初英國發生搶購Labubu引發打鬥、引至英國泡泡瑪特全數下架停售事件，市場開始對 Popmart 的明星帶貨、飢渴行銷做法有反彈及批評，與此同時，泡泡瑪特（09992）股價在6月起下跌近6.04%，市值蒸發約223億港元。網上更開始傳出Labubu人氣已過的說法，不單只泡泡瑪特股價回落，連Labubu的炒價都狂跌7成。



打鬥搶「布」事件醜出國際

泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu 有新款在5月中於英國開售，大量顧客在店外排隊爭搶Labubu，大打出手造成混亂，泡泡瑪特宣布全英16間分店暫停發售該系列公仔，事件震撼全球玩具迷。

Labubu︱英顧客為搶購公仔上演全武行 Pop Mart：全線下架｜有片

泡泡瑪特股價再次急跌

當時就有中國的投資博主分析，其實 Popmart 的高股值一直有泡沫化的風險，大手投資者早已警惕、開始高位撤離，泡泡瑪特創始人王寧夫婦也先後減持，套現多達33億港元以上。果不其然，Popmart的股價在6月30日起又開始連日下跌，本日（3日）已跌了4.73%。

盜版Labubu擺地攤任揀｜正版炒價受累

而網民亦開始張圖大量Labubu的不利消息，在Threads一個熱門帖中，可見中國一批「收藏家」在路邊以深水埗阿婆地攤方式擺賣Labubu，款多量大「要乜有乜」，且全部無包裝，明顯就是翻版盜版，又或是製造廠監管不力，將次貨流出市面。該批圖片來自中國媒體《紅星新聞》，指當地有大量商家集體路邊攤賣山寨版labubu，最平「7蚊人仔」有一隻。這類真假難分的盜版Labubu，也有分導致正版價格暴跌，現時正版Labubu（尤其是最多人搶的大隻版本），炒價已由高峰大跌7成。

河北山寨labubu街邊售賣如菜檔最平7元 市監局介入查處

Threads截圖

紅星新聞圖片

甚至有不少騙徒發現很多零知識散戶學人炒Labubu，刻意設網上陷阱去騙錢，眾多苦主有人最多失去30萬港元，更有香港媽媽就拿了女兒的大學基本，全部all in投資訂公仔，想炒個double賺大錢，誰知竟遇上網騙，賣家收錢後立即消失，血本無歸。

TVB《東張西望》截圖

媒體批評飢渴行銷手法不健康

而另外一方，亦有指因為中國媒體點名批評飢渴行銷的手法不健康，泡泡瑪特為了炒熱旗下IP Labubu 的人氣，先刻意付錢給Black Pink成員LiSA刻意力捧Labubu，再控制出貨量做成「一布難求」的現像，好好的一件設計師玩具，最終變成轉售炒賣工具，搶購打架的不良風氣更帶到外國，此風不可長。

內地「平安銀行」曾以Labubu盲盒吸引用戶，亦被批評助長炒風，有關方面立即停止該活動，可見內地風向一致反對玩具炒賣。

正版加大供應量｜人人有布玩

因此廠方亦需要作出回應，要加強Labubu出貨量，滿足真正想擁有自用的「真．用家」，因為正價正品供貨量回升，自然令二手交易平台上的Labubu公仔炒價回落。比如在香港的旋拍，最新的「Labubu 3.0真我系列」，炒價已不如高峰期般瘋狂。

在香港的旋拍，最新的「Labubu 3.0真我系列」，炒價已不如高峰期般瘋狂。

網民：股價升跌與我無關，只想正價玩LABUBU

網民一般認為，作為玩家他們對泡泡瑪特的股價升跌不感興趣，他們只想買玩具，不想排隊、不想打架爭執才買到心頭好，樂見Labubu供貨量增加「人人有布買」。不過10個想買Labubu的人，有幾多個只是貪圖其炒賣升值？如果滿街都是貨，到時有多少人還想買？